“Gaišs cilvēks!”, “Nu nē, pliku pakaļu gorās!” Latvieši plēšas par Didrihsonu ģimenes godu 0
Elīna Didrihsone noteikti ir viena no spilgtākajām pašmāju zvaigznēm, daži viņu sauc par uzņēmēju, jo viņa vada savu ģimenes uzņēmumu “Elindy”, citi par influenceri, jo viņas lielais sekotāju skaits tomēr dod viņai lielu ietekmi sociālajos tīklos. Elīna ir atklāta, katru dienu rada saturu, rīko dažādus seminārus, bet tikpat bieži iekuļas nepatikšanās, atklājot, ka bērnu nesprādzē automašīnā vai smēķē, lai gan citiem to pārmet. Sociālajā tīklā “Threads” atkal jauns kašķis starp Elīnas atbalstītājiem un tiem, kuriem viņa nepatīk. Kurā komandā esi tu?
Nesen jau vēstījām, ka populārās uzņēmējas un digitālā satura veidotājas Elīnas Didrihsones veikala “ELYNDi” (agrāk – “BUTTERFLY”) telpas Rīgas centrā šobrīd tiek piedāvātas īrei par ievērojamu cenu – 3200 eiro mēnesī.
Komerctelpas atrodas prestižā vietā – Rīgā, Blaumaņa ielā 9. Lai arī šajā vietā garantētā klientu plūsma ir līdz pat 150 apmeklētājiem dienā, īres cena ir visai iespaidīga. Turklāt jārēķinās arī ar apsaimniekošanas un nekustamā īpašuma nodokļa izmaksām.
Neskatoties uz augsto cenu, īpašums tiek raksturots kā ekskluzīvs piedāvājums, kas piemērots veikalam, skaistumkopšanas salonam vai pat ēdināšanas uzņēmumam. Telpas būs pieejamas no 2026. gada janvāra.