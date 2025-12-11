“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā 0
Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga 1. decembrī svinēja savu 88. dzimšanas dienu, bet sociālajos tīklos sirsnīgos apsveikuma ierakstus aizēnoja runas, ka dzīvesbiedrs Imants Freibergs (91) esot nonācis pansionātā, vēstīts Ainas Bāliņas materiālā “Kā jūtas eksprezidentes vīrs” izdevumā “Kas Jauns”.
Vaira Vīķe-Freiberga pēc dzimšanas dienas atzīmēšanas sava “Facebook” profila ierakstā pateicās visiem, kuri viņu sveikuši un sūtījuši laba vēlējumus. Taču pat zem šī ieraksta, parādījās komentāri ar pārmetumiem un apgalvojumiem, ka viņai “labāk apciemot savu vīru pansionātā”. Līdzīgi izteikumi kļuvuši visai regulāri – tiklīdz medijos vai sociālajos tīklos tiek publicētas kādas intervijas ar eksprezidenti, komentāru sadaļā atkal tiek cilāts jautājums par Imants Freiberga veselību.
Daļa sociālo tīklu lietotāji izplata apgalvojumus, ka Imants Freibergs esot “ielikts pansionātā”, citi min versijas, ka viņš nogādāts medicīnas iestādē un ka ģimene esot nolīgusi kopēju. Šie apgalvojumi nav oficiāli apstiprināti, tomēr tie pastāvīgi parādās zem dažādiem ierakstiem, kuros minēta eksprezidente.
Lai noskaidrotu, kā jūtas eksprezidentes dzīvesbiedrs un vai runām par pansionātu ir kāds pamats, izdevums “Kas Jauns” sazinājās ar Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga dēlu Kārli Freibergu. Viņam tika uzdoti tieši jautājumi – kāds ir tēva veselības stāvoklis, vai nepieciešama medicīnas personāla uzraudzība un vai Imants Freibergs patiešām atrodas pansionātā.
Kārlis Freibergs, uzklausot jautājumus, bija lakonisks un atturīgs, sakot: “Paldies par zvanu, es apspriedīšos ar ģimeni.”
Nākamajā rītā redakcija saņēma īsziņu ar šādu tekstu: “Labdien! Atsaucoties uz jūsu vakardienas zvanu, sazinājos ar saviem ģimenes locekļiem. Esam vienojušies, ka komentārus nesniegsim presei par manu tēvu. Ar cieņu, Kārlis.”
