Magone Liedeskalna fotosesijā ar draudzenēm

FOTO. “Viņš ballē ar vienu kundzīti, bet pa mašīnu ņēmās ar otru!” Magonei “tautas policija” pienes visai pikantas ziņas par Edgaru 0

13:30, 10. decembris 2025
Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne un dzejniece Magone Liedeskalna pēc it kā diezgan cerīgās iepazīšanās ar Edgaru nu ir piedzīvojusi vilšanos. Pat šķiet, ka viss abu starpā varētu būt beidzies – Edgars Magoni sociālajos tīklos ir nobloķējis, turklāt gaismā nācis neglīts fakts, par kuru Magone ir diezgan bēdīga.

Edgars turklāt bieži ir bijis nekorekts pret pret Magoni, par viņu izsakoties ne visai glaimojoši.

“Ja man kāda meitene vai “tautas policija”, kā saka, atraksta, ko par mani saka, tad es zinu. Pirmais pārsteigums bija no kādas meitenes, kura “Facebook” man uzrakstīja, ka Edgars Mežaparkā bijis ar kādu kopā, sakot: Netici viņam, viņš tevi krāpj.” Kad Magone Edgaram par to pajautājusi, puisis neesot bijis samulsis un notikušo apstiprinājis. “Sapratu, skaidrs, ir taisnība,” atzīst Magone.

“Pēc tam – valsts svētku laikā es ar viņu uz pasākumu nebraucu, nupat tūre bija beigusies, es teicu, ka gribu mieru. Viņš bija aizbraucis uz balli, arī no turienes tiku informēta, ka viņš ballē ar vienu kundzīti, bet pa mašīnu ņēmās ar otru. Tātad tur ir noticis viss, ko viņš ir kārojis, laukos, iespējams, meitenes ir brīvāk iegūstamas nekā Magone. Es novēlu viņiem laimi, nekāda naida man nav, es priecājos, ka puisis ir dabūjis to, ko gribējis.”

TV šovu zvaigzne Magone Liedeskalna
Magone Burkā piedalās šovā "Slavenības. Bez filtra"


