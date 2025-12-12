“Sviests, šis viss ir aizgājis par tālu!” Jevgēnijs iebilst pret jaunajiem VUGD likumiem; latvieši aizstāv patriotisma nozīmīgumu 4
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) komisijas darba pārrunās topošajiem glābējiem mēdz jautāt arī viedokli par karu Ukrainā, un šaubīgu atbilžu gadījumā personas dienestā netiek pieņemtas, Saeimas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēdē pastāstīja VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Narkuts. Sociālajā tīklā “Threads” izveidojusies diskusija par šo.
“VUGD atsakās pieņemt cilvēkus, kuri nevēlas teikt ka Krievija ir agresoru valsts. No kura brīža glābjot dzīvības, vai dzēšot uguni ir traucējusi kāda valoda vai valsts? Saprotu, tagad būs daudz heita, bet es uzskatu ka tas ir sviests, un par tālu viss šis ir aizgājis.” raksta Jevgēnijs.
“VUGD nav tikai uguni dzēst. Ārkārtas situācijā VUGD atbild par civilo drošību, darbiniekiem ir pieeja kritiskajai infrastruktūrai. VUGD pārraudzībā ir arī trauksmes sirēnu darbība. Pilnīgi skaidrs, ka darbiniekiem jābūt lojāliem savai valstij. Rit jau kurais kara gads, un par šo vispār vēl ir jautājumi?” Daira precizē.
“Jo valsts struktūrās strādājošajiem jābūt lojāliem valstij,” Ilze norāda.
“Jo – Darbs VUGD nav tikai ugunsdzēšana, bet arī tā ir KRITISKĀS infrastruktūras aizsardzība, darbs ārkārtas situācijās, piekļuve sensitīvai informācijai un tā tālāk. Valsts nevar uzticēt šādus pienākumus cilvēkiem, kuri nav gatavi atzīt fundamentālu drošības realitāti un atbalstīt Latvijas pozīciju starptautiskajā drošības telpā… elementāri un nekādu saistību ar pašu valodu,” vēl kāds papildina.
Uldis: “Ja nevēlies teikt, ka Krievija ir agresorvalsts, tad varbūt jāmaina dzīvesvieta!”
Kristaps: “Jā, krievu tautas vairums ar savu imperiālistisko rašisma pārņemto valsti un lielu p. savā vadībā, ir pārāk tālu aizgājusi! VUGD savā ziņā ir integrēta Latvijas BS un līdz ar to uzskatāma par NATO sastāvdaļu. Tajā, pēc Ukrainas pieredzes, valstij nelojāliem cilvēkiem nav jāatrodas!”
“Tā ir iekšlietu ministrijas struktūra, kādēļ lai tajā būtu nelojāli cilvēki?” Renārs norāda.
Ivars nesaprot: “Kas ir tas sviests, par tālu aizgājušais? Tas ka jāsauc lietas īstajos vārdos? It kā taču vienkāršs jautājums. Īpaši cilvēkam, kurš pēc tam zvērēs “..būt uzticīgs Latvijas Republikai..”.”
Adrija skaidro: “Nē, tas ir tikai normāli, ka vismaz valsts pārvaldē strādā valstij un demokrātiskām vērtībām lojāli un intelektuāli cilvēki. Lūdzu, beidziet domāt tik šauri. Katrs ugunsdzēsējs, policists jau taču ir tieši tie, kas būtībā nosaka ‘toni’, kāda valsts sistēma veidojās un ir. Ja tu nevari pateikt faktu- , ka jā, Krievija ir agresorvalsts, tad man bail domāt, kas vispār darbiniekam tur galvā notiek.”
Jau ziņots, ka Narkuts atklāja, ka VUGD komisijas darba pārrunās tiek uzdoti dažādi jautājumi, piemēram, kā tiek vērtēts Krievijas iebrukums Ukrainā. “Kad jūtam, ka ir jāpaprasa, tad arī paprasām, lai dienestam tomēr pievienotos lojāli cilvēki,” skaidroja Narkuts.
Esot gadījumi, kad potenciālais darbinieks izvairās no šī jautājuma. Tad VUGD komisija prasot, lai nosauc, kurš ir vainīgs kara izraisīšanā.
“Ja persona “šūpojas”, tad saprotams, ka viņa nav gatava dienestam,” pauda Narkuts.
Viņš stāstīja, ka ir bijušas arī ļoti vispārīgas atbildes uz šo jautājumu, un tādos gadījumos komandierim tiek piekodināts pievērst uzmanību šim cilvēkam pārbaudes laikā. Savukārt citos gadījumos personas dienestā nav apstiprinātas, jo komisija secinājusi, ka persona nebūs gatava strādāt valsts labā, uzsvēra Narkuts.
Viņš arī informēja, ka VUGD vairākus gadus cīnījies ar vakanču aizpildīšanas problēmu, un atsevišķos gadījumos vakanču skaits pārsniedzis vairāk nekā 10%. Dienestam ikdienas darbība bija jānodrošina, taču pieauga amatpersonu neapmierinātība, jo nācās pārdislocēt cilvēkus uz citām struktūrvienībām.
Uzlabojoties atalgojumam, tostarp, sākot maksāt 300 eiro speciālo piemaksu, interese par dienestu pieauga un “šobrīd praktiski cilvēki stāv rindā”. Līdz 9. decembrim dienestā pieņemti 170 cilvēki, atzina Narkuts.
“Amata vietu skaits aizpildās un mēs spējam nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem,” piebilda VUGD priekšnieka vietnieks.