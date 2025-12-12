“Tā nu mēs ēdām kā divi bomži,” Līga pastāsta par nepatīkamo pārsteigumu Āgenskalna tirgū 0
Āgenskalna tirgus ir kļuvis par interesantu vietiņu, kur doties nobaudīt gardus ēdienus īpašā atmosfērā. Diemžēl, kādai rīdziniecei šis piedzīvojums pārvērties nepatīkamā pieredzē.
“Vakar Āgenskalna tirgū bija džeza vakars. Pie galdiņiem, kā cilvēkiem. Pasūtījām Ausmeņa kebabā vakariņām kebaba šķīvi. Samaksājam, un es skatos, ka pavārs sāk krāmēt salātus līdzņemšanas kastēs. Es uzreiz kases meitenei:”Neee, lūdzu, lieciet šķivī, mēs gribam smuki pie galdiņa pasēdēt!” Viņa atteica, ka nevarot, jo viņai teikts, lai šķīvjus nedodot. Tā nu mēs ēdām kā divi bomži, katrs ar diviem līdzņemšanas boxiem piekrāmējuši galdiņu, kamēr citi smuki ēda no šķīvjiem. Koncerts tik foršs, bet..” Līga raksta.