“Tā nu mēs ēdām kā divi bomži,” Līga pastāsta par nepatīkamo pārsteigumu Āgenskalna tirgū 0

LA.LV
8:59, 12. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Āgenskalna tirgus ir kļuvis par interesantu vietiņu, kur doties nobaudīt gardus ēdienus īpašā atmosfērā. Diemžēl, kādai rīdziniecei šis piedzīvojums pārvērties nepatīkamā pieredzē.

Kokteilis
“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
“Sviests, šis viss ir aizgājis par tālu!” Jevgēnijs iebilst pret jaunajiem VUGD likumiem; latvieši aizstāv patriotisma nozīmīgumu 4
Lasīt citas ziņas

“Vakar Āgenskalna tirgū bija džeza vakars. Pie galdiņiem, kā cilvēkiem. Pasūtījām Ausmeņa kebabā vakariņām kebaba šķīvi. Samaksājam, un es skatos, ka pavārs sāk krāmēt salātus līdzņemšanas kastēs. Es uzreiz kases meitenei:”Neee, lūdzu, lieciet šķivī, mēs gribam smuki pie galdiņa pasēdēt!” Viņa atteica, ka nevarot, jo viņai teikts, lai šķīvjus nedodot. Tā nu mēs ēdām kā divi bomži, katrs ar diviem līdzņemšanas boxiem piekrāmējuši galdiņu, kamēr citi smuki ēda no šķīvjiem. Koncerts tik foršs, bet..” Līga raksta.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Gaišs cilvēks!”, “Nu nē, pliku pakaļu gorās!” Latvieši plēšas par Didrihsonu ģimenes godu
“Sviež ēdienu te pa galdu…” Magone vairs neklusē un atklāj, ko šova kameras viņas attiecībās ar Edgaru nenofilmēja
Krievu droni virs NATO militārajiem objektiem: “Bild”, “Welt” un “Axel Springer Academy” žurnālisti atrod biedējošas sakarības
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Gaišs cilvēks!”, “Nu nē, pliku pakaļu gorās!” Latvieši plēšas par Didrihsonu ģimenes godu
“Sviests, šis viss ir aizgājis par tālu!” Jevgēnijs iebilst pret jaunajiem VUGD likumiem; latvieši aizstāv patriotisma nozīmīgumu
Jaunciema iedzīvotājs Jānis iesaka pa tumsu vieniem nepārvietoties vai nēsāt līdzi piparu gāzes baloniņu. Kas tur notiek?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.