Horoskopi 11. decembrim. Šodien nepieciešama īpaša precizitāte 0
Auns
Šī diena tev ļauj mazliet atvilkt elpu, jo pienākumu būs mazāk nekā ierasts. Ja sākumā visu paveici pārdomāti, tagad vari redzēt pirmos rezultātus. Piemērots laiks mājokļa atsvaidzināšanai ar kādu skaistu pirkumu. Veicot jebkuru darbu, pievērsies detaļām, jo tieši tās šodien nosaka panākumus.
Vērsis
Dienas sākums var šķist mierīgs un pat nedaudz lēns, tāpēc svarīgākos uzdevumus ieplāno uz pēcpusdienu, kad enerģija pieaugs. Vakarā tu vari saņemties un izdarīt vairāk, nekā gaidīji. Darba vidē svarīgi atcerēties, ka nav jādara viss vienam. Ieklausies kolēģos, sadaliet pienākumus un kopā varēsiet sasniegt labākus rezultātus.
Dvīņi
Šodien ir svarīgi saglabāt līdzsvaru un necensties izcelties uz citu rēķina. Kolēģi var izrādīties ļoti vērtīgi sabiedrotie un palīdzēs sarežģītās situācijās. Izvairies no pārāk personiskiem jautājumiem, lai neradītu nepatīkamu noskaņu. Vēro savu veselību, jo imūnsistēma var būt jūtīgāka. Vakars piemērots sarunām un kopā būšanai ar cilvēkiem, kuri tevi saprot.
Vēzis
Lieliska diena darbam komandā, jo apkārtējo idejas tev var sniegt jaunu skatījumu un palīdzēt ātrāk nonākt pie rezultātiem. Tavas ieceres var vēl nebūt gatavas īstenošanai, tomēr vari izplānot turpmākos soļus. Veltī vairāk laika draugiem, viņu klātbūtne būs uzmundrinoša un sniegs pozitīvu enerģiju.
Lauva
Šodien var rasties vēlme strauji virzīties uz priekšu, taču pārsteidzīga rīcība nedos cerēto efektu. Lielāku labumu sniegs rūpīga plānošana un pacietīgi soļi mērķa virzienā. Radošie Lauvas sajutīs iedvesmas vilni un varēs patīkami pārsteigt apkārtējos. Ja kādas attiecības īsti neveidojas, nesatraucies un pievērsies saviem darbiem.
Jaunava
Nebaidies stāstīt par saviem talantiem un idejām, jo tie var piesaistīt cilvēkus, kuri tevi sapratīs un atbalstīs. Saņemtās ziņas var mudināt rīkoties un virzīties uz jauniem mērķiem. Šodien ir svarīgi aktīvi iesaistīties notiekošajā un nepalikt malā kā vērotājam. Vakaru ieteicām pavadīt kopā ar ģimeni.
Svari
Veiksme ir tavā pusē, tāpēc daudzas lietas izdosies vieglāk nekā ierasts. Tu esi interesants sarunu biedrs, un daudzi labprāt ar tevi komunicēs. Tomēr var gadīties sastapt skaudīgus cilvēkus, kas traucēs progresam. Nezaudē mieru, jo ilgtermiņā tu tāpat būsi ieguvējs. Vakarā izvēlies mierīgu atmosfēru mājās, jo liels cilvēku skaits var nogurdināt.
Skorpions
Šodien nepieciešama īpaša precizitāte. Pārbaudi dokumentus un nebaidies pārliecināties, ja kaut kas nav skaidrs. No tavas uzmanības būs atkarīgs, kāds būs paveiktā rezultāts. Attiecībās ar tuvajiem ieklausies viņu sajūtās un vajadzībās, jo viņu padomi var būt ļoti vērtīgi.
Strēlnieks
Sazinoties ar cilvēkiem, izvēlies vārdus rūpīgi, lai nejauši kādu neaizskartu. Nepārdomāti izteikumi var izjaukt kopīgus plānus. Dažiem Strēlniekiem šī diena var nest papildu naudu vai negaidītu finansiālu ieguvumu. Pirkumus labāk atlikt uz citu dienu, jo šodien izvēlētās lietas var ātri sagādāt vilšanos.
Mežāzis
Šodien, iespējams, nāksies strādāt vienatnē, un tas pat var izrādīties produktīvāk nekā gaidīts. Tu spēsi paveikt daudz un justies apmierināts ar rezultātu. Ja vakarā radīsies vēlme nodarboties ar sportu vai apmeklēt baseinu, tā būs laba izvēle un palīdzēs atgūt līdzsvaru.
Ūdensvīrs
Finansiāli šī nav labvēlīgākā diena, jo vari iztērēt vairāk nekā plānots un pat nonākt situācijā, kur nepieciešama aizņemšanās. Plāno izdevumus piesardzīgi un pieturies pie drošiem risinājumiem. Sarunās esi saudzīgs, jo neapdomīgi vārdi var sāpināt kādu no tuvākajiem. Vakars būs piemērots sirsnīgam laikam ar partneri.
Zivis
Atlaid pagātni un skaties uz priekšu, jo pārāk cieša pieķeršanās veciem notikumiem tikai kavē attīstību. Izmanto savas kļūdas kā pieredzi, nevis šķērsli. Ja paplašināsi kontaktu loku, tavā dzīvē var ienākt patīkamas sarunas un pat simpātijas. Ja veselība sagādā raizes, pieraksties pie ārsta un negaidi, ka viss pāries pats no sevis.