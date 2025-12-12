“Sviež ēdienu te pa galdu…” Magone vairs neklusē un atklāj, ko šova kameras viņas attiecībās ar Edgaru nenofilmēja 0
Realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra” dzejnieci Magoni Liedeskalnu apmeklēja viņas draudzene, Māras tante. Sēžot kopā virtuvē, abas sievietes pārrunāja gan Magones gaidāmo dzejoļu krājumu, gan arī viņas attiecības ar pielūdzēju Edgaru. Magone neslēpj savu pārliecību, ka Edgars ir izrādījies pilnīgi nepiemērots ģimenes dzīvei.
Magone stāsta, ka viņš sūdzējies, ka viņa visiem rādot un reklamējot dažādas lietas, izņemot tās, ko dāvinājis viņš, liekot Edgaram justies neievērotam.
Magone pauž savu neizpratni, jautājot: “Kas man ir jāreklamē”? Viņa piebilst, ka, ja Edgars vēlas, lai dāvanas tiktu popularizētas, viņam jāpiedāvā konkrēts saturs un jāpaskaidro, kādu tieši reklāmu viņš sagaida.
Magone turpina: “Tad bija pārmetumi, ka es redz nepalielos. Otra lieta – pa šo laiku viņš ir nopircis man vienu kleitu – dārgāko es pirku pati, to lētāko viņš!”.
Draudzene vēlējās noskaidrot, vai Edgars ir sniedzis Magonei finansiālu atbalstu. Magones atbilde bija kategoriska — Edgars nav palīdzējis ar naudu.
Visi mājas uzturēšanas un rēķinu apmaksas pienākumi gulstas tikai uz viņas pleciem. Magone skaidro situāciju: “Naudiņu viņš nekad nav solījis. Viņš teica: “Iespēju robežās, ja varēšu palīdzēšu”. Tas neko man dzīvē nemaina. Rēķinus maksāju viena. Mājas uzturēšanu un pērku visu viena.”.
Viņa precizē, ka izmaksas par māju Sinolē un dzīvokli Liepājā ziemas mēnesī sasniedz aptuveni trīs līdz četrus simtus eiro. Magone atzīstas, ka viņai nepatīk arī Edgara bravūrīgais un uzpūtīgais veids, kas vērsts ne tikai pret viņu, bet arī pret bērniem. Viņa stāsta: “Sviež ēdienu te pa galdu – kas bija sapirkts, ļoti tā bravūrīgi. Saldējums… katram viens, mums divi. Nu es tā negribu, man nepatīk, es nepieņemu šādu veidu attieksmi pret mani, ne pret maniem bērniem, nu kas tas ir?”.
Magone ir pārliecināta un piebilst, ka “šis cilvēks nemaksās nekad dzīvē nevienai sievietei rēķinus”.
Viņa brīdina: “Varat necerēt – arī jums viņš nemaksās rēķinus. Viņš drīzāk gribēs, ka jūs viņam maksāsiet,”. Pārdomājot situāciju, Magone aizkadrā secina, ka Edgars nav piemērots ģimenes dzīvei. “Šādam cilvēkam labāk būt vienam. Nekāda laulība, sieva, daudzbērnu māte – lūdzu, mīļās meitenes, nevajag. Es zinu, jums to nevajag!” viņa stingri iesaka.
Vēlāk atklājas veļ kāds fakts – draudzene pavēsta Magonei, ka Edgars publiski viņu aprunā. Magone tūlīt vēlējās apskatīt Edgara rakstīto, taču atklāja, ka vairs nevar atrast viņa profilu sociālajā tīklā “Facebook”. Pēc mirkļa kļuva skaidrs, ka kavalieris viņu ir nobloķējis.