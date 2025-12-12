VIDEO. Mazliet sāk likties, ka viss grozās ap tevi vien! Simsons pamatīgi nokaitina stand-up komiķi Bendiku 0
Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” krāšņo Japānu apceļo multimākslinieks Kašers, psihoterapeite Diāna Zande, televīzijas seja Armands Simsons un stand-up komiķe Anete Bendika. Šoreiz viņi nonākuši mierpilnajā Takajamas pilsētā. Apkārtējā dabas skaistuma un klusuma vidū, ceļotāji pēkšņi konstatē, ka viens no grupas ir pazudis!
Atšķirībā no dinamiskās Tokijas, Takajama sniedz iespēju baudīt lauku ainavas – plašus rīsu laukus un unikālas mājiņas ar salmu jumtiem, kā arī izbaudīt pasakaini garšīgas ramen zupas. Pēc nelielām domstarpībām par pusdienu izvēli, Kašers kā dienas vadītājs uzņēmās vadību, pieņemot lēmumu par restorānu.
Kašers skaidro savu rīcību: “Kā pieredzējis “Četri uz koferiem” dalībnieks, es zinu, ka šajā situācijā man vienkārši ir jāizdara izvēle, un es saku, mēs ejam tur – un visi kā maziņie iet man līdzi.”
Meklējot grupas vēlmēm atbilstošu ēšanas vietu, ceļabiedri aplūko Takajamas ielas, ievērojot daudzos suņus, kas pārvietojas ratiņos kopā ar saviem saimniekiem. Tāpat atklājas, ka vairākiem grupas dalībniekiem nauda ir pieejama tikai uz kredītkartes, kuras izmantošana norēķiniem Japānā ir ierobežota. Vēlāk finanšu grūtībām pievienojas jauna problēma – nepieciešamība atrast pazudušo Armandu Simsonu.
Šāda situācija Anetei liek kļūt īgņai: “Bet Armands mums ir komandā tāds, kurš visu laiku kaut kur pazūd. Vienu brīdi viņš ir, un te viņa atkal nav! Es vairs nevaru šo izturēt!”
Pēc īsas gaidīšanas pie tuvākā bankomāta, Armands pats atgriežas pie grupas. Viņu sagaida Anetes sašutums: “Armand, mums atkal nācās uz tevi gaidīt! Reāli visa komanda stāv un gaida! Mazliet jau sāk likties, ka viss šis raidījums grozās ap tevi.”
Simsons ātri novērš spriedzi, piedāvājot apmaksāt visu ceļabiedru pusdienu ramen zupas. Pēc šī žesta slavenības beidzot var baudīt maltīti.
