VIDEO. Zelenskis reiz jau uzvarēja… 20 gadus vecs video aizkustina cilvēkus visā pasaulē 7
Ukraina uzstāj, ka tai vajadzīga 800 000 karavīru liela armija, pārskatītajā ASV miera plāna versijā gandrīz četrus gadus ilgā kara pret Krieviju izbeigšanai.
“Tas ir šodienas armijas reālais spēks, un par to ir panākta vienošanās ar bruņotajiem spēkiem,” ceturtdien žurnālistiem Kijivā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šādas ziņas par miera plānu, karavīriem, Ukrainas tautas likteni mēs lasām ik dienas. Zelenskis ir kļuvis par brīvības simbolu, par cīnītāju, par varoni, bet nejauši uziets video internetā no priecīga notikuma, patiesībā liek ar jaunām acīm paskatīties uz to, kas šobrīd notiek pasaulē. Zelenskis cīnās par mieru savā valstī, bet reiz 2006. gadā Zelenskis jau uzvarēja…šovā “Dejo ar Zvaigzni”. Laikā, kad mūsu visu dzīve bija vieglāka, kad ik dienas mēs medijos nelasījām par karu un Ukraiņi nedzīvoja nāves bailēs.
Volodimirs Zelenskis, pirms kļuva par Ukrainas prezidentu, bija labi zināms kā aktieris, komiķis un producents. Viena no spilgtākajām epizodēm viņa priekšpolitiskajā karjerā bija dalība Ukrainas šovā “Dejo ar zvaigzni” (ukrainiski: Танці з зірками), kas ir Ukrainas versija no starptautiski pazīstamā formāta “Dancing with the Stars”. Viņa dejošanas partnere bija Olena Šoptenko (Олена Шоптенко), kura ir profesionāla dejotāja, vairākkārtēja čempione sporta dejās.
Zelenskim nebija profesionālas deju pieredzes, taču viņš apvienoja humoru, aktiermeistarību un gribasspēku, kas viņu padarīja ļoti populāru.
Viņa uzstāšanās bija emocionālas, precīzas un radošas, bieži ar humora elementiem, kas uzrunāja skatītājus. Viņš regulāri ieguva augstu žūrijas vērtējumu un ieguva milzīgu skatītāju balsu atbalstu. Daudzus pārsteidza viņa fiziskā sagatavotība un disciplinētā pieeja treniņiem. Viņš dejoja vairākus dažādus deju stilus – no klasiskā valsīša līdz temperamentīgajam tango.
Viņa uzvaru šovā daudzi uzskata par vēl vienu apliecinājumu viņa personiskajai harizmai un spējai uzrunāt masu auditoriju, kas vēlāk palīdzēja politikā. Viens no viņa izcilākajiem priekšnesumiem bija deja ar spoguli, kur viņš izpildīja kustības ar savu atspulgu – tas tika plaši slavēts radošuma dēļ.
Internetā cilvēki šos video atkal ir skatījušies un novērtē, cik labi prezidents dejo.
Komentāros ļaudis raksts: “Ceru, ka viņš atkal varēs dejot ar sievu, kad krievi aizies mājās.”
“Šis vīrs ir universāls un talantīgs: prezidents, kara laika līderis, komiķis, jurists, dejotājs un ar izcilām valodu prasmēm. Viņam ir viss, lai gūtu panākumus.”
“Viņš bija (un, iespējams, joprojām ir!) lielisks komiķis un aktieris. Ilgi pirms viņa ievēlēšanas par Ukrainas prezidentu viņš rakstīja un pats arī spēlēja galveno lomu televīzijas seriālā “Tautas kalps”. Tajā viņš atveido skolotāju, kurš jokojot kļūst par prezidentu – klasiska sižeta līnija par godīgu, vienkāršu cilvēku, kurš nonāk amatā un mēģina uzlabot valsts situāciju, pilna ar smieklīgām ainām un asiem, patiesiem komentāriem par Ukrainas realitāti. Šeit Kanādā šis seriāls jau vairākus gadus ir skatāms Netflix.”
“Viņš ir apbrīnojams. 99% cilvēku, nonākot tādā pašā situācijā, būtu pārbijušies par savu dzīvību un salūzuši. Taču viņš turpināja cīnīties – mīlestības pret savu valsti un morālo vērtību dēļ. Un jau sen vairs nevar saskaitīt, cik daudz reižu viņa dzīvība ir bijusi apdraudēta – ar vienas rokas pirkstiem noteikti nepietiek.
Lai izturētu ko tādu, ir vajadzīgs milzīgs nesavtīgums. Narcisam vai egomāniakam tas nebūtu iespējams – viņi nespēj pieņemt domu, ka dzīvība var beigties, un ka taisnības aizstāvēšana būtu šīs dzīves cena.”
Tikmēr, atgriežoties 2025. gada nogalē, Zelenskis piebilda, ka šis punkts tagadējā 20 punktu miera plāna projektā ir pietiekami pārskatīts. Sākotnējā ASV miera plānā, kas kļuva zināms novembrī, bija minēta Ukrainas karavīru skaita maksimālā robeža – 600 000.
Novērotāji gan apšauba, ka armijā reāli vēl ir tik daudz karavīru. Saskaņā ar prokuratūras datiem ir bijuši vairāk nekā 300 000 karavīru dezertēšanas vai patvaļīgas prombūtnes gadījumi, kopš 2022. gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā.
Oktobrī tika reģistrēts šādu gadījumu rekordskaits – vairāk nekā 21 600, un no novembra šie dati tika pasludināti par konfidenciāliem.
Pirms kara Ukrainā bija pastāvīga armija ar aptuveni 290 000 karavīriem. Lai kompensētu skaitliski neizdevīgo stāvokli salīdzinājumā ar Krieviju, Kijiva gaida, ka tās Rietumu sabiedrotie sniegs būtisku ieguldījumu militārajos izdevumos miera vienošanās gadījumā.
Saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda datiem Ukraina pirms kara bijusi nabadzīgākā valsts Eiropā. Ārvalstis ar ziedojumiem tagad sedz vairāk nekā 40% no Ukrainas valsts budžeta.