Pat, ja neesi karaliskās ģimenes apjūsmotājs, šis būs interesanti – viņu slepenie ceļošanas noteikumi
Lielbritānijas karaliskā ģimene ceļo bieži, taču aiz šķietami vieglās dzīves un skaistajām fotogrāfijām slēpjas stingri protokoli. Daļa no tiem ir loģiski, bet citi – patiesi dīvaini. Noteikumi attiecas uz ikvienu, arī uz pašu karali.
Viņi ceļo ar savu asins rezervi
Jā, tiešām. Dažās valstīs, kur piekļuve medicīnas palīdzībai var būt sarežģīta, karalis Čārlzs III līdzi ņem “maisiņu ar savu asinīm”. Tas nepieciešamības gadījumā ļauj veikt transfūziju bez riska. Karalisko vizīšu maršrutus rūpīgi izpēta arī Karaliskā flote, iepriekš noskaidrojot tuvākās slimnīcas un nepieciešamos drošības aspektus.