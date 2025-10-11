“Ne vienmēr ir nepieciešama ārsta palīdzība…” Speciāliste skaidro, kādi signāli liecina, ka bērns, iespējams, lieto narkotikas? 0

Vecākiem bieži šķiet, ka viņu bērns narkotiskās vielas noteikti nelieto un nelietos. Taču realitāte rāda, ka tās nereti lieto arī cilvēki, kas nākuši no labvēlīgām ģimenēm, neatkarīgi no sociālā stāvokļa vai audzināšanas. Taču kā atpazīt, ka bērns, iespējams, lieto narkotikas?

Par to TV24 raidījumā “Dienas personība” stāstīja Astrīda Stirna, Nacionālā Psihiskās veselības centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja. Viņa uzsver, ka, pirmkārt, liela uzmanība jāpievērš bērna uzvedības maiņai.

“Vecāki parasti novēro bērnus, to nevar vienā reizē pateikt. Viņi novēro gan viņu uzvedību, gan to, kas notiek ar mācību procesu, ka bērns kavē skolu, bieži vien viņš ir noslēgts kādā izolētā telpā, izolējoties no citiem, pasliktinās arī sekmes,” skaidro Stirna.

Ļoti satraucoši ir brīži, kad bērns sāk izvairīties no kopīga laika pavadīšanas ar ģimeni, kļūst neizskaidrojami nervozs vai agresīvs, maina savu draugu loku, slēpj telefonu vai sarakstes tajā.

Stirna norāda, ka dažkārt vecāki pamana arī fiziskus pierādījumus: “Vecāki reizēm ir kabatā atraduši nezināmas izcelsmes pulverus vai kaut kādus augu maisījumus.”

Taču ko darīt vecākiem, ja rodas aizdomas par to, ka bērns lieto narkotiskās vielas? Rāt, sodīt, pratināt, iepērt vai vest pie narkologa?

Stirna uzsver, ka svarīgākais ir izrunāties ar bērnu, jo ne vienmēr ir nepieciešama ārsta palīdzība. Svarīgākais ir mēģināt saprast, nevis uzbrukt. Pusaudzis jāuzklausa bez pārmetumiem, ļaujot viņam runāt. Stirna piebilst, ka situācijās, kad vecāki paši netiek galā, palīdzību iespējams meklēt pie speciālistiem: “Ir arī psiholoģiskas palīdzības, kur var vērsties pie psihologa, ja vecāki netiek galā, bet ir gadījumi, kad vecāki ar saviem pusaudžiem nāk uz konsultācijām un mēs mēģinām rast atbildi uz to, kāpēc viņš ir uzsācis lietot.”

