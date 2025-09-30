Kuldīgā izveidojusies briesmīga situācija! Strauji izplatījušās bīstamas tabletes – vairāki jaunieši ievietoti slimnīcā 38
Kuldīgā pēdējo nedēļu laikā konstatēta jaunas narkotiskas vielas aprite. Vietējo jauniešu vidū tās pazīstamas kā “konfektītes”, taču sekas izrādījušās smagas – vairāki jaunieši nogādāti slimnīcā, bet kāda meitene pēc vielas lietošanas nonākusi komā. Neoficiāla informācija liecina, ka viņas stāboklis nav savienojams ar dzīvību.
Mediķi un policija brīdina sabiedrību par situācijas nopietnību un aicina vecākus būt īpaši vērīgiem, vēsta ieraksts vietnē “Facebook” kontā “Citam Kuldīgas novadam”.
Smagi saindēšanās gadījumi
Ārsti norāda, ka pēdējā laikā Kuldīgā un citviet Latvijā pieaudzis bērnu un pusaudžu skaits, kas slimnīcās nonāk bezsamaņā un ar nomāktu elpošanu – simptomi, kas raksturīgi opiātu pārdozēšanai. Bērnu slimnīcā Rīgā vienas nedēļas laikā ārstēti septiņi pusaudži šādā stāvoklī. Kopš gada sākuma palīdzība sniegta jau 29 jauniešiem, kas pārdozējuši narkotikas, vēsta ieraksts kontā.
Īpaši smags gadījums fiksēts Kuldīgā – pēc vielas lietošana jauna meitene ieslīgusi dziļā komā un atveseļošanās vēl nav prognozējama.
Kas ir šīs “konfektītes”?
Pašlaik nav skaidrs, kāda tieši viela tiek izplatīta, taču ārsti pieļauj, ka runa varētu būt par marihuānas maisījumu ar sintētiskiem opioīdiem. Pat nelielas devas izraisa elpošanas apstāšanos un dzīvībai bīstamu stāvokli. Policija savukārt norāda, ka tirgū varētu būt zemas kvalitātes marihuāna, kas apstrādāta ar sintētiskajām psihoaktīvajām vielām jeb “spaisi”.
Īpaši satraucoši ir tas, ka jaunieši šīs tabletes pazīst kā “konfektītes”. Vietējās sarunās izskan, ka tās iespējams iegūt, izmantojot QR kodus un slēptuves, kas padara piekļuvi bīstamajām vielām vieglāku un grūtāk izsekojamu.
Policijas un iestāžu rīcība
Valsts policija Kuldīgā jau veikusi vairākus reidus, tostarp skolēnu kopmītnēs, kur atklāti jaunieši, iespējams, narkotiku reibumā. Izņemtas aizdomīgas vielas, kas nosūtītas ekspertīzei. Uzsākti administratīvie procesi, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā paredzēta kriminālatbildība.
Izglītības iestādēs ieviesta pastiprināta modrība, bet Veselības un Iekšlietu ministrijas tuvākajā laikā plāno ārkārtas sanāksmi par situāciju. Mediķi aicina vecākus nekavējoties izsaukt neatliekamo palīdzību, ja jaunietim parādās aizdomīgas veselības problēmas pēc iespējamās vielu lietošanas.
Portāls Kurzemnieks.lv vēsta, ko par šo situāciju saka vietējā pašvaldība.
Kā portālam skaidro domes priekšsēde Inese Astaševska, pašvaldība nekavējoties sazinājusies gan ar slimnīcu, gan policiju, lai noskaidrotu apstākļus un izvērtētu, kā rīkoties tālāk: “Iepazīstot saņemtos ziņojumus, secinājām, ka vajadzīga detalizēta informācija no Valsts policijas. Tikai tad varēsim gan skolu direktorus un skolotājus, gan pārējo sabiedrību precīzi informēt par reālo situāciju. Šādas ziņas nedrīkst ignorēt pat tad, ja tās nav patiesas. Mums jāreaģē, lai novērstu satraukumu un nodrošinātu to, ka cilvēki saņem ticamu informāciju.”
Sabiedrības reakcija
Vecāku vidū sociālajos tīklos un ziņu grupās izplatīti brīdinājumi par “konfektītēm”. Daudzi mudina runāt ar bērniem atklāti par narkotiku riskiem. Speciālisti uzsver, ka atkarības problēmas var skart jebkuru ģimeni – gan sociāli nelabvēlīgas, gan turīgas.
Kuldīgas jauniešu centra darbinieki norāda, ka pilsētas mazais mērogs veicina klusēšanu – daudzi zina, kas un ko pārdod, taču baidās runāt par problēmu. Tāpēc īpaši svarīga ir atklāta diskusija skolās, ģimenēs un sabiedrībā.
Bīstamība visā Latvijā
Kuldīga nav vienīgā pilsēta, kuru skārusi šī problēma. Rīgā šovasar vienas stundas laikā slimnīcā nogādāti desmit jaunieši ar līdzīgiem simptomiem, bet Pļavniekos konstatēta arī kāda jaunietes nāve pēc iespējamās vielas lietošanas.
Eksperti brīdina, ka sintētiskās vielas kļūst arvien spēcīgākas un neprognozējamākas, un nereti tās tiek maskētas kā saldumi vai citi šķietami nekaitīgi produkti.
Aicinājums sabiedrībai
Mediķi un policija aicina sabiedrību būt modrai:
• pievērst uzmanību bērnu uzvedības un veselības izmaiņām;
• neriskēt un nepieņemt nezināmas tabletes vai saldumus;
• nekavējoties ziņot par aizdomīgiem gadījumiem policijai.
“Neklusējiet un meklējiet palīdzību – tas var izglābt dzīvību,” atgādina speciālisti.
Rakstā izmantota mediķu, policijas un atbildīgo iestāžu sniegtā informācija, lai sabiedrību informētu un brīdinātu par jaunās vielas radītajām briesmām.