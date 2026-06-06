Foto AFP/LETA

Nebīstieties! Šodien ap plkst. 13.45 virs Rīgas lidos iznīcinātāji 0

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LA.LV
12:33, 6. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Šodien, 6. jūnijā, Zviedrijas nacionālajā dienā, Zviedrijas Gaisa spēku iznīcinātāji “JAS 39 Gripen” veiks pārlidojumu virs Latvijas. Ap pulksten 13.45 tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un Brīvības pieminekļa, ziņots Aizsardzības ministrijas mājaslapā.

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Pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas Gaisa spēku iznīcinātāji. Šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību, demonstrējot spēju koordinēti veikt gaisa operācijas un stiprināt reģionālo drošību.

Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, bet pēc tam lidos pāri militārajai bāzei “Lielvārde” – nozīmīgam sabiedroto aviācijas atbalsta punktam Baltijas reģionā. Tālāk iznīcinātāji dosies virs militārās bāzes “Ādaži” un tai piegulošās nometnes “Valdemārs”, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un Brīvības pieminekļa, tādējādi sniedzot iespēju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu.

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Aizsardzības ministrija informē, ka pārlidojuma laiks var mainīties atkarībā no laikapstākļiem vai operatīvajām vajadzībām.

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