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Negaršo zivis? Nekādu problēmu – eksperti nosauc 7 produktus, kas nodrošinās organismu ar omega-3 0

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Veselam.lv
7:49, 28. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Zivis ir viens no labākajiem omega-3 taukskābju avotiem, taču šīs vērtīgās taukvielas iespējams uzņemt arī no citiem produktiem, īpaši riekstiem un sēklām.

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Rakstā, kura saturu pārskatījis sertificēts uztura speciālists Avivs Džošua (Aviv Joshua), skaidrots, ka omega-3 taukskābes veicina sirds veselību. Pie tām pieder eikozapentaēnskābe (EPA) un dokozaheksaēnskābe (DHA), kas sastopamas jūras produktos, kā arī alfa-linolēnskābe (ALA), kas atrodama augu valsts produktos.

Organisms spēj daļu ALA pārveidot par EPA un DHA, kas palīdz uzturēt sirds un smadzeņu veselību, kā arī mazina iekaisuma procesus. Tomēr šī pārveidošanās nav īpaši efektīva.

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Vienlaikus arī pati ALA sniedz būtiskus ieguvumus veselībai – tā var palīdzēt samazināt holesterīna, triglicerīdu un asinsspiediena līmeni, tādējādi mazinot sirds un asinsvadu slimību un cukura diabēta risku.

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