Rēzekne
Foto. LETA/PAula Čurkste

NBS jaunākais paziņojums: Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies 1

LETA
7:20, 15. maijs 2026
Apdraudējums pierobežas gaisa telpā ir beidzies, paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki (NBS). Aģentūra LETA jau vēstīja, ka naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sociālajos medijos informēja, ka tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

“NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības,” paziņojumā mājaslapā “112.lv” pauda NBS, uzsverot, ka kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama.

Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi pirms nedēļas – maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.

Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.

Rēzeknē piektdien mācības tomēr notiks ierastā režīmā; Ludzas un Krāslavas novadi sākotnējos lēmumus nemaina

Rīga, 15. maijs, LETA. Rēzeknē piektdien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, aģentūrai LETA apstiprināja pašvaldībā.

Sākotnēji pašvaldība informēja, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā visās izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Pašvaldība norādīja, ka pēc apdraudējuma beigām tiks pieņemts atsevišķs lēmums par darba organizāciju.

Pilsētas mērs Jānis Tutins (“Kopā Latvijai”/LPV) aģentūrai LETA apliecināja, ka, ņemot vērā apdraudējuma beigšanos, visas iestādes strādā ierastajā režīmā. Viņš norādīja, ka papildu informācija par to, kas šonakt varētu būt noticis, viņam nav.

Savukārt Ludzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos.

Ludzas novada pašvaldība vēl pirms brīdinājuma atcelšanas informēja, ka visās Ludzas novada izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Vienlaikus izglītības iestādes nepieciešamības gadījumā nodrošinās bērnu uzņemšanu. Tāpat vietvara informēja, ka pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā.

Savukārt Krāslavas novada pašvaldība informēja, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnudārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādās attālinātā dežūrrežīmā, agrā rītā vēstīja vietvara.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Plkst. 6.40 NBS paziņoja par apdraudējuma beigām.

