Nācās aizņemties naudu, lai samaksātu: kurzemniece Lauma “uz pauzes” – par asins analīzēm jāmaksā 100 eiro 52
Lauma savu pieredzi uzticēja “Kurzemes Vārdam”, atklājot situāciju, kurā nācās aizņemties naudu, lai samaksātu par asins analīzēm, neskatoties uz to, ka viņai ir darba devēja nodrošināta veselības apdrošināšana.
“Ģimenes ārsts mani nosūtīja pie speciālista. Tā kā problēma bija akūta, bet pieraksta nekur reģionā nebija pat mēnesi uz priekšu, vērsos privātpraksē. Ārste noteica ārstēšanu un nosūtīja veikt analīzes,” avīzei stāsta Lauma. Tomēr laboratorijā viņu pārsteidza augstās izmaksas — gandrīz simts eiro, turklāt apdrošināšana tās uzreiz nesedza – viņai nācās maksāt no savas kabatas un kvīti pēc tam iesniegt apdrošinātājiem.
“Papētīju, kādas superanalīzes man tur nozīmētas, un atklāju, ka lielākā daļa ir visparastākās (glikoze,
holesterīns utt.), kādas ierasti apmaksā valsts. Kā pacientam zināt, kad viņš var droši iet uz laboratoriju un tikai kaut ko piemaksāt, bet kad izrādīsies, ka pilna summa jāapmaksā pašam?” neizpratnē ir Lauma.
Kā “Kurzemes Vārdam” norāda Nacionālā veselības dienesta (NVD) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga, pastāv izmeklējumi, uz kuriem nosūtījumu var izrakstīt gan ģimenes ārsts, gan speciālists, taču ir arī tādi, kurus valsts apmaksātā kārtībā laboratorijā drīkst nozīmēt tikai konkrētas jomas ārsts-speciālists. Turklāt ir analīzes, kuru izmaksas no valsts budžeta sedz vienīgi noteiktām pacientu grupām, piemēram, bērniem vai grūtniecēm.