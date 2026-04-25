Var radīt nopietnas veselības problēmas un finansiālus zaudējumus: aptaujas datos par recepšu zāļu iegādi atklājas bēdīga aina 0
Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs būtu gatavs iegādāties recepšu zāles sociālajās vai interneta tirdzniecības platformās, kā arī forumos, ja tās tur varētu nopirkt lētāk, liecina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) un pētījumu centra “SKDS” šogad janvārī veiktā aptauja.
LZVO norāda, ka 19% respondentu iegādātos recepšu medikamentus interneta vietnēs, ja nepieciešamās zāles tur maksātu mazāk nekā Latvijā reģistrētā licencētā aptiekā.
Vienlaikus aptauja rāda, ka 28% iedzīvotāju lietotu kaimiņu, draugu vai kolēģu ieteiktus un iedotus recepšu medikamentus, bet gandrīz 15% apsvērtu iespēju tos iegādāties, ja to ieteiktu kāds zināms cilvēks, tostarp viedokļu līderis, kurš nav mediķis.
LZVO valdes priekšsēdētāja Inese Erdmane norāda, ka šādi rezultāti liecina par būtisku sabiedrības izglītotības un kritiskās domāšanas trūkumu, jo nezināmas izcelsmes zāļu iegāde un lietošana var radīt nopietnas veselības problēmas un finansiālus zaudējumus. Viņa uzsver, ka recepšu medikamentu lietošana drīkst notikt tikai pēc ārsta izmeklējuma un konkrētam pacientam piemērotas ārstēšanas nozīmēšanas.
LZVO atgādina, ka Latvijā recepšu zāles iedzīvotāji var iegādāties tikai klātienē licencētās aptiekās, uzrādot ārsta izrakstītu recepti vai e-recepti. Organizācijā skaidro, ka vienīgā drošā recepšu zāļu iegādes vieta ir licencēta aptieka, jo tikai legālā piegādes ķēde garantē zāļu autentiskumu. Katrs recepšu medikamenta iepakojums ir marķēts ar unikālu kodu, ko farmaceits pirms izsniegšanas pārbauda Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā.
Aptauju LZVO sadarbībā ar “SKDS” veica šī gada sākumā internetā visā Latvijā. Tajā piedalījās 1005 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.