#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: Ekrānšāviņš / “X” @zalskukainis

“Sanāks mājas iedzīvotāju kopīgās kapenes!” Sabiedrību pārsteidz briesmīgā stāvoklī esošs pagrabs Rīgā 0

LA.LV
5:04, 11. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Lai arī ne visi pagrabi var tikt izmantoti kā patvēruma vietas katastrofu gadījumā, ir pagrabi, kas paši par sevi ir kā katastrofa. Šādos gadījumos jādomā arī par ētiskiem apsvērumiem. Šoreiz sabiedrības centrā nonācis kāds šausmīga paskata pagrabs galvaspilsētā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Šodien ir tieši nedēļa kopš lielā notikuma” – Aija Andrejeva dalās laimē ar visu Latviju
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses
Veselam
Aizmirsti garas diētas, šie sporta veidi dedzina taukus dažu minūšu laikā! 8 sporta veidi, kas palīdzēs ātri notievēt
Lasīt citas ziņas

@zalskukainis “X” raksta: “Tāds izskatās mūsu daudzdzīvokļu mājas pagrabs (nekad tur neesmu bijusi un arī nebūšu). Patvertne gatava, 100% — atbilstoši visiem noteikumiem. Tur jau bez kara tek viss pa visiem galiem.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs saprotam Krievijas nodomu, bet to nepieļausim” – Zelenskis sola izjaukt Putina viltīgos plānus attiecībā uz ASV
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Kokteilis
Francijā parādījusies iespēja nopirkt ielūgumu uz sveša cilvēka kāzām: idejas pamatojums ir vienkāršs

Lai neteiktu vairāk — pagrabs tiešām izskatās slikti. Arī komentāros cilvēki spriež par tā esošo stāvokli.

Piemēram, Dagnis norāda autorei, ka pagrabs jāsaved kārtībā pašiem: “Ja gribat justies kaut cik droši, nāksies vien atvērt maciņu, uzrotīt piedurknes un sakārtot. Domei ar to nav nekāda sakara — dzīvoklī grīdu taču neprasiet domei izmazgāt.”

Savukārt kāds cits komentētājs norāda uz nama apsaimniekotāja atbildību, sakot: “Vispār jau par šo ir atbildīgs mājas apsaimniekotājs vai viņa nolaidība — nevis kaimiņi. Rīgas daudzdzīvokļu namos lielākoties pagrabi velk uz šo bildi. Varbūt ne tieši, bet aptuveni. Un tas ir tādēļ, ka netiek veikta nekāda veida ēkas apsaimniekošana.”

Ko vēl domā sabiedrība?

Portāls LSM.LV pagājušajā gadā vēstīja, ka “pēc Valsts zemes dienesta (VZD) datiem Latvijā ir apmēram 30 tūkstoši ēku ar pagrabstāviem, ko teorētiski varētu izmantot kā patvertnes.” Šādus pagrabus iedzīvotāji nedrīkst pārkrāmēt ar mantām. VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts LSM.LV teicis, ka “svarīga ir prasība, lai nav plūdu, lai nav applūšanas iespējas, lai nav pelējuma. Lai pagrabs ir brīvs no bīstamām ķīmiskām vielām, lai pagrabs ir brīvs no atkritumiem, būvgružiem, dažādām konstrukcijām. Vai ir dabiskā ventilācija, vai ir apgaismojums. Lai durvis ir izgatavotas no nedegošiem materiāliem.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Lapiņš par patvertņu trūkumu Rīgā: situācija joprojām smaga, Purvciems un Pļavnieki paliek neaizsargāti
TV24
“Veco māju pagrabos līst nedrīkst – tur uzreiz beigts var būt pat miera laikos!” Liene Dreimane par krīzes vadības plānu
TV24
“Vienam cilvēkam vajadzīgas vairākas patvertnes,” Olafs Pulks skaidro, kāpēc apdraudējuma gadījumā tava dzīvesvieta tevi neizglābs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.