"Sanāks mājas iedzīvotāju kopīgās kapenes!" Sabiedrību pārsteidz briesmīgā stāvoklī esošs pagrabs Rīgā
Lai arī ne visi pagrabi var tikt izmantoti kā patvēruma vietas katastrofu gadījumā, ir pagrabi, kas paši par sevi ir kā katastrofa. Šādos gadījumos jādomā arī par ētiskiem apsvērumiem. Šoreiz sabiedrības centrā nonācis kāds šausmīga paskata pagrabs galvaspilsētā.
@zalskukainis “X” raksta: “Tāds izskatās mūsu daudzdzīvokļu mājas pagrabs (nekad tur neesmu bijusi un arī nebūšu). Patvertne gatava, 100% — atbilstoši visiem noteikumiem. Tur jau bez kara tek viss pa visiem galiem.”
Tāds izskatoties mūsu daudzdzīvokļu mājas pagrabs ( nekad tur neesmu bijusi un nebūšu). Patvertne gatava, 100%, atbilstoši visiem noteikumiem. Tur jau bez kara tek viss pa visiem galiem. pic.twitter.com/CBllzCPLfy
Lai neteiktu vairāk — pagrabs tiešām izskatās slikti. Arī komentāros cilvēki spriež par tā esošo stāvokli.
Piemēram, Dagnis norāda autorei, ka pagrabs jāsaved kārtībā pašiem: “Ja gribat justies kaut cik droši, nāksies vien atvērt maciņu, uzrotīt piedurknes un sakārtot. Domei ar to nav nekāda sakara — dzīvoklī grīdu taču neprasiet domei izmazgāt.”
Savukārt kāds cits komentētājs norāda uz nama apsaimniekotāja atbildību, sakot: “Vispār jau par šo ir atbildīgs mājas apsaimniekotājs vai viņa nolaidība — nevis kaimiņi. Rīgas daudzdzīvokļu namos lielākoties pagrabi velk uz šo bildi. Varbūt ne tieši, bet aptuveni. Un tas ir tādēļ, ka netiek veikta nekāda veida ēkas apsaimniekošana.”
Ko vēl domā sabiedrība?
Par šo interesanti stāstīja Civilās aizsardzības semināros Rīgas Domes atbildīgie par šo jomu. Var dabūt arī finansējumu šāda bardaka sakopšanai un pielāgošanai patversmes īpašībai.
Nu, pagrabs skaidri norāda, kādi jums kaimiņi, kas tur iet … 🙁
95% nerestaurēto māju tādi ir pagrabi. Es gan gribu uz pagrabu aiziet, bet piekaramā atslēga neļauj. Jo nomainīja Y trubas – sanāca tur būt, tek jaunie savienojumi. Nesen izsaucu santehniķi dzīvoklim, šie noiet lejā un secina, ka pagrabā pušu X truba, plūdi, remonts 5 štukas.
Nebūtu mājas iedzīvotāju savus negabarīt atkritumus salikuši nebūtu tik traki.
tur jau pa priekšu jaizved musars ,pat siltumtrasei nav izolacijas .diezgan bedigi.
Kārto vai nekārto, no paneļēku pgrabiem nekādas patvertnes nesanāks. Sanāks mājas iedzīvotāju kopīgās kapenes, atliks tikai pie drupām pielikt plāksni ar iedzīvotāju sarakstu. Var noderēt vecās cccp laiku patvertnes ar ventilācijas sistēmām un papildu izejām. Bet to nav daudz.
diemžēl mūsdienu munīcija ir tā attīstījusies, ka neviens pagrabs vairs neder kā patvertne, arī smukais
Man šķiet ka par to bardaku būtu kas sakāms arī ugunsdrošības inspektoram.
Portāls LSM.LV pagājušajā gadā vēstīja, ka “pēc Valsts zemes dienesta (VZD) datiem Latvijā ir apmēram 30 tūkstoši ēku ar pagrabstāviem, ko teorētiski varētu izmantot kā patvertnes.” Šādus pagrabus iedzīvotāji nedrīkst pārkrāmēt ar mantām. VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts LSM.LV teicis, ka “svarīga ir prasība, lai nav plūdu, lai nav applūšanas iespējas, lai nav pelējuma. Lai pagrabs ir brīvs no bīstamām ķīmiskām vielām, lai pagrabs ir brīvs no atkritumiem, būvgružiem, dažādām konstrukcijām. Vai ir dabiskā ventilācija, vai ir apgaismojums. Lai durvis ir izgatavotas no nedegošiem materiāliem.”