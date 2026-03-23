“Nepļerkstiet!” Lato Lapsa uzskata, ka mēs neesam ielīduši Trampam pareizajā atverē 14

8:59, 23. marts 2026
Pasaules notikumu fonā, komentējot Donalda Trampa militāro operāciju Irānā, publicists Lato Lapsa TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” nāk klajā ar skarbiem un nefiltrētiem izteikumiem. Viņš ne tikai kritizē globālo politiku, bet arī asi vēršas pret Latvijas aizsardzības sistēmu

Komentējot Donalda Trampa militāro operāciju Irānā, L. Lapsa mēģina atrast vispieklājīgāko vārdu, izvēloties teikt vārdu nepļerkstēt – nepļerkstēt visdažādākās lietas vienlaikus. Publicists atsaucas uz Joahimu Zīkeristu, kurš bija teicis, ka Latvijas aizsardzībai jābūt kā ezim.

“Nekas nav mainījies, absolūti nekas. Ezis – tas nenozīmē sapirkt betonu klučus un sakraut viņus gar robežu cerībā, ka viss būs labi. Tas nenozīmē atvēlēt aizsardzībai 5 miljardus un no tiem izzagt četrus ar pusi. Būtu labi, ja Latvijas aizsardzība būtu ezis. Un tad nevajadzētu katru ritu ar šausmām lasīt, kā mēs neesam Trampam ielīduši pareizajā atverē, un kas nu tagad būs,” tieši izsakās L. Lapsa.

