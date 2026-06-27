Nevar apgūt latviešu valodu 3-4 gados: eksperte skaidro ukraiņu bērnu skološanu Latvijā 0
Ukrainas studiju centra vadītāja, sociolingviste un diplomātiskā tulce Viktorija Prituļaka TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda, ka Ukrainas civiliedzīvotāju, īpaši bērnu, integrācijas process Latvijā joprojām ir sarežģīts un sadrumstalots.
Viņa skaidro, ka sākotnēji trūcis skaidras un vienotas pieejas, kā organizēt mācību procesu un valodas apguvi, kā rezultātā daļa bērnu ilgstoši atradusies nenoteiktībā starp dažādām izglītības sistēmām. Tas esot radījis būtiskus izaicinājumus valodas apguvē un izglītības turpināšanā.
Prituļaka norāda, ka daudziem bērniem latviešu valodas apguve ir bijis ilgstošs un sarežģīts process, un ne visi pēc vairākiem gadiem spēj sasniegt pietiekamu līmeni pilnvērtīgai mācību vielas apguvei skolā. Tas esot īpaši jūtams gadījumos, kad trūkst stabila atbalsta vai individuālas pieejas skolās.
Viņa uzsver, ka būtiska loma integrācijā ir arī skolu un pedagogu iesaistei – vietās, kur skolotāji spējuši veltīt papildu laiku un atbalstu, bērniem sekmes un tālākās iespējas esot ievērojami labākas.
Eksperte arī norāda, ka integrācijas procesā joprojām ir nepilnības, tostarp nepietiekami koordinēta ilgtermiņa stratēģija starp dažādām institūcijām. Vienlaikus viņa uzsver, ka situācija bijusi krīzes apstākļu rezultāts un Latvija ir sniegusi būtisku atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem.
Prituļaka uzsver, ka valodas apguve 3-4 gadu laikā līdz līmenim, kas ļautu pilnvērtīgi apgūt profesiju vai studēt, daudzos gadījumos ir ļoti sarežģīts process, īpaši bērniem, kuriem vienlaikus jātiek galā arī ar psiholoģisku un sociālu adaptāciju.