Marks Rite Foto: AFP/Scanpix/LETA

Maskas Nīderlandē jāvalkā visās profesijās, kurās ir kontakts ar klientiem, izņemot vienu profesiju Ieteikt







Ivars Bušmanis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nīderlandē kāpj hospitalizēto skaits – dienā ir virs simta, tāpēc premjerministrs Marks Rite otrdienas vakarā paziņoja par atgriešanos pie stingrākiem ierobežojumiem, ziņo “Dutch News”.

Lai gan sociālā distancēšanās nebūs obligāta, tā ir valdības “ārkārtas ieteikums”, sacīja premjers.

Lai izvairītos no sastrēgumstundām pirms un pēc darbalaika, strādājošie tiek mudināti vismaz pusi darba nedēļas strādāt attālināti no mājām, jo aptuveni 12% inficējušies pa ceļam no darba.

No 6. novembra kafejnīcu terasēs, muzejos un amatieru sporta pasākumos būs nepieciešams uzrādīt ES sadarbspējīgo Covid-19 sertifikātu.

Izņēmums būs Svētā Nikolas (Sinterklaas) svētku gājiens 6. decembrī. Sejas maskas atkal būs obligātas arī visās sabiedriskajās ēkās un veikalos, kā arī dzelzceļa stacijās un lidostās.

Arī skolēniem, pārvietojoties starp klasēm, būs jānēsā maskas. Maskas jāvalkā visās profesijās, kurās ir kontakts ar klientiem, izņemot… prostitūtas.