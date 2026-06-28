No 3 eiro kilogramā! Apkopotas vietas visā Latvijā, kur tiek piedāvāta zemeņu pašlasīšana 23
Latvijā pilnā sparā sākusies zemeņu sezona. Pirmās vietējās ogas šogad pircējus sagaidīja ar visai augstām cenām, un arī tagad par skaistām, svaigām Latvijas zemenēm tirgū vai pie audzētājiem nereti jāmaksā krietni vairāk nekā par ievestajām ogām. Taču, kā jau allaž, visizdevīgākais variants ir zemenes salasīt pašiem.
Arī šogad vairākas saimniecības Latvijā piedāvā pašlasīšanu – iespēju doties uz lauku, paņemt savus traukus un par zemāku cenu salasīt ogas pašam. Cena parasti ir zemāka nekā jau salasītām zemenēm, taču jārēķinās ar darbu, laiku un to, ka ogu pieejamība ir ļoti atkarīga no laikapstākļiem un konkrētās dienas ražas.
Svarīgi: pirms došanās ceļā noteikti jāpiezvana vai jāpārbauda saimniecības sociālie tīkli. Daudzi audzētāji pašlasīšanu izsludina tikai uz konkrētu dienu vai pāris stundām, jo lauks jāsaudzē un ogas nogatavojas pakāpeniski.
Pierīga un Rīgas apkārtne
Viena no populārākajām vietām ir “Mālpils ZemeNes” Siguldas novadā. Šeit 2026. gada pirmā pašlasīšana izsludināta 26. jūnijā, lasot šķirni “Asia”, cena 5 eiro kilogramā. Vienam lasītājam jāsalasa vismaz 5 kilogrami, bet vagās ļauj doties ogotājiem no 13 gadu vecuma. Saimniecība arī norāda, ka aktuālā informācija par nākamo pašlasīšanas reizi tiek publicēta katru vakaru sociālajos tīklos.
Daugmalē pašlasīšanu piedāvā ZS “Atvases”. Zemenes tur ir bioloģiski audzētas, saimnieki gan norāda, ka šobrīd darba ir daudz, tāpēc laika atbildēt uz ziņām soctīklos neesot. Labāk zvanīt saimniekam Andrim – 29558332.
Ķekavā zemenes pašlasīšanai piedāvā SIA “Flourishing”. Zemeņu cena, lasot pašiem, ir 6 eiro par kilogramu. Tel.nr. – 26089915.
Pierīgā pašlasīšanas iespējas min arī zemeņu audzētava “Blomi” Vangažu pusē, tiesa gan, plašāka informācija par cenām un nosacījumiem šobrīd ne mājas lapā, ne sociālajos tīklos nav manāma.
Līdzīgi ir arī ar saimniecību “Ogas baudai”, kas atrodas Rāmavā, Ķekavas novadā. Šogad vēl par pašlasīšanu informācijas nav, taču iepriekšējos gados tāda tika piedāvāta. Tālrunis – 29392938.
Vidzeme
Valmieras pusē, Burtnieku pagastā, saimniecībā “Varšavas”, sociālajos tīklos izsludināta bioloģiski audzētu zemeņu pašlasīšana – lielās ogas par 8 eiro kilogramā, mazās par 5 eiro kilogramā. Uz lasīšanu jāpiesakās zvanot – 20389432.
Smiltenes pusē darbojas “Ludzīšu zemenes”, kur sezonas laikā pieejamas vietējās ogas, taču pašlasīšanas dienas un cenas jāskatās saimniecības aktuālajos paziņojumos. Iepriekšējos gados šī saimniecība pašlasītājus ir uzņēmusi, taču arī tur viss atkarīgs no konkrētās ražas un dienas. Šobrīd tiek piedāvāts iegādāties jau salasītas ogas.
Cēsu novada Stalbes pagastā pašlasītājus aicina ogu saimniecība “Baiciems”. Lasīšana tur sākās no 26.jūnija. Cena par salasīto – 5 eiro kilogramā. Jālasa ir visas gatavās ogas, bojātās liekot atsevišķos spainīšos. Minimālais apjoms – 3 kilogrami. Lasīšanu iepriekš nav jāpiesaka, tā notiekot no plkst.12.00-19.00.
Iepriekšējos gados pašlasīšanai tika piedāvātas arī Veselavas zemenes, šogad pagaidām ir tikai piedāvājums iegādāties jau salasītas. Kontaktiem – 29204654.
Zemgale
Zemgalē izvēle šobrīd izskatās visplašākā. Jelgavas novada Līvbērzes pagastā SS.com sludinājumā piedāvāta zemeņu pašlasīšana par 5 eiro kilogramā; pirms braukšanas gan jāzvana un jāprecizē, vai konkrētajā dienā ogas vēl pieejamas. Tel. 28823309.
Aizkraukles novada Zalves pagastā SS.com sludinājumā zemenes pašlasītājiem piedāvā par 5 eiro kilogramā, savukārt jau salasītām ogām norādīta cena 6 eiro kilogramā. Pirms braukšanas gan jāsazinās ar pārdevēju, jo šādi piedāvājumi sezonā var mainīties pa dienām. Tel.: 20218220.
Dobeles novadā pašlasīšanu piedāvā arī ZS “Ūziņi”, kas sociālajos tīklos norādījusi, ka cenas samazinās un pašlasīšana dažos laukos (bez salmu seguma) pieejama pat par 3 eiro kilogramā, savukārt citos laukos cena var būt augstāka. Tel.: 20238828.
Turpat Dobeles pusē vērts izskatīt arī “Zemzaru” saimniecības piedāvājumu. Arī tur cena tiek piedāvāta no 3 eriro par kilogramu. Pieteikties uz pašlasīšanu var pa tel.: 23200912.
Zane Grabežova ievietojusi paziņojumu “Facebook”, aicinot lasīt ogas netālu no Jelgavas. “Atrast mūs viegli! Tātad, braucot no Jelgavas, lielajā aplī griez uz Staļģeni un turpini braukt taisni, taisni, taisni…līdz ieraugi Staļģenes zīmi, piebremzē, pagriez galvu pa labi un tur jau mēs būsim! Vai arī brauc caur Garozu, tātad pie Garozas tilta griez pa labi un brauc taisni līdz redzi norādi, ka pa labi ir Staļģene, pārbrauc pār Lielupes tiltu (blakus tiltam laba peldētava) un cauri visai Staļģenei taisni līdz priekšā redzi Staļģenes zīmi ka tūlīt izbrauksi no Staļģenes – pa kreisi būsim mēs! ” Skaistas odziņas tur varot salasīt par 3,50 eiro kilogramā.
“Facebook” grupā “Dobeles sludinājumu dēlis” piedāvāju publicējusi arī Lenusik Obzigailo, norādot, ka pašlasīšanai zemenes tiek piedāvātas pa 4 eiro kilogramā, tās atrodas Auru pagasta Ķirpēnus. Pašlasīšana notiekot plkst.10.00-22.00. Tel.28469650.
Šajā pašā grupā zemenes piedāvā arī Kristīne Prīliņa, viņas zemeņu lauki atrodoties Dravniekos, Naudītes pagastā. Cena pašlasītām ogām ir 3,50 eiro kilogramā, pieteikties var pa tālruni 29837926.
Pašlasītājus ciemos gaida arī Bauskas pusē – Brunavas pagastā “Lazdukalnos”. Informācija pa tālruni 29556007.
Kurzeme
Vārvē zemeņu pašlasīšana tiek piedāvāta saimniecībā “Cīrulīšu zemenes”. Cena ir 4 eiro par kilogramu, ierodoties vēlams ņemt līdzi savus traukus, kā arī pieteikt ierašanos pa tālruni 23277024.
Kurzemē viens no zināmākajiem vārdiem ir “Latvijas Zemenes” jeb SIA “Lubeco” Talsu novadā, Ārlavas pagastā. Saimniecība zemenes audzē un tirgo ar savu zīmolu, un iepriekšējos gados piedāvājusi arī pašlasīšanu. Aktuālā informācija par pašlasīšanas laikiem un cenu jāskatās saimniecības “Facebook” lapā vai jāprecizē, sazinoties pa tālruni, jo pašlaik publiskas informācijas nav.
Latgale
Ludzas novadā Pasienes pagastā zemenes var doties lasīt uz saimniecību “Ritas Zemenes”Pašlasīšana notiek no plkst.13.-16.00, ogas esot lielas, tāpēc cena – 5 eiro kilogramā. Saimniecību var atrast “Facebook”, turpat arī lūgums pieteikties lasītājiem.
Savukārt Augšdaugavas novada Vaboles pagastā zemenes var lasīt “Zemeņu ielejās”. Ja ir jautājumi par cenu vai citiem jautājumiem, ir aicinājums sazināties, rakstot “WhatsApp” vai sms uz tālruni 20080356.
Pēc Jāņiem pašlasīšanu sāka piedāvāt arī “Latgales zemenes”. Ierasties tur drīkst no plkst. 14.00-18.00. Iepriekš ir jānosūta ziņa, cik lasītāju ieradīsies, uz tālruni 27107004. Uz vienu cilvēku jānolasa vismaz 5 kg ogu. Pašu lasītām ogām cena ir 4 eiro kilogramā.
Kas jāzina pirms došanās zemenēs?
Pašlasīšana nav gluži tas pats, kas nopirkt gatavu kasti ceļmalā vai tirdziņā. Līdzi jāņem savi trauki, jābūt gatavam lasīt arī mazākas ogas un jāievēro saimniecības noteikumi. Daudzviet ir minimālais salasāmais daudzums, vecuma ierobežojumi bērniem vai konkrēts ierašanās laiks.
Tomēr ieguvums ir skaidrs – ogas ir svaigas, redzi, kur tās augušas, vari salasīt tik, cik nepieciešams, un nereti samaksāt mazāk nekā par jau salasītām zemenēm. Turklāt daudziem pašlasīšana kļuvusi arī par vasaras piedzīvojumu – ar bērniem, draugiem vai vienkārši kā iespēja dažas stundas pavadīt ārpus pilsētas.
Jābrīdina arī, ka šis raksts nav visaptverošs, tajā apkopojām vien publiski pieejamo informāciju soctīklos un sludinājumu vietnēs.
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