Ar 1. februāri spēkā stāsies jauns vilcienu kustības grafiks Tukuma, Aizkraukles un Skultes virzienā. Vai šim lēmumam cēlonis ir problēmas ar jaunajiem elektrovilcieniem? Komentē Artūrs Caune, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs.

“Ar 1. februāri spēkā stāsies atsevišķas izmaiņas, to varētu nosaukt kā jaunu kustības grafiku. Tas būs nedaudz paretināts un tas saistās ar to, ka šobrīd jaunais kustības grafiks, kurš pilnā apmērā tika ieviests decembrī, rada nelielas problēmas saistībā ar to, ka ik pa laikam kāds vilciens apstājas, kāds vilciens kavējas, un līdz ar to kopumā tas izsauc lielāku kavēšanos visā dzelzceļa sistēmā. Ar šiem pasākumiem “Pasažieru vilciens” jeb “ViVi” plāno mazināt ietekmi uz pasažieriem,” skaidro Artūrs Caune.

Pēc šī lēmuma tiek sagaidīts, ka būs stabilāks kustības grafiks un pasažieri varēs vairāk rēķināties, ka konkrētais vilciens patiešām ieradīsies laikā.

Vai pasažieri necietīs jaunā vilcienu kustības grafika dēļ, piemēram, vai nebūs jāsaspiežas kā siļķēm mucā retāku vilciena reisu dēļ?

“Šobrīd es domāju, ka nevajadzētu tā būt, jo ir izvērtēta šo konkrēto vilcienu reisu ietekme uz pasažieru plūsmu. Lielākoties tie ir vilcieni, kuros varētu būt salīdzinoši maz pasažieru. Liela drūzmēšanās nebūtu sagaidāma,” norāda Caune.



















































































































