Nodokļu un muitas policijas priekšnieka amatam virza Valsts policijas priekšnieka vietnieku Grišinu 0
Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieka amatam nolemts virzīt Valsts policijas priekšnieka vietnieku Andreju Grišinu, kurš pašlaik ir arī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks, aģentūru LETA informēja Valsts kanceleja.
Grišins Latvijas policijas akadēmijā ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē, savukārt pirms tam bakalaura grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju viņš ieguvis Latvijas Universitātē.
Grišins Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka amatu ieņem jau vairāk nekā 12 gadus. Pirms tam Grišins ieņēmis dažādus amatus Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē, tostarp pildījis priekšnieka pienākumus, kā arī ieņēmis dažādus amatus Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes kriminālpolicijas pārvaldē. Grišins savu karjeru policijā sācis 1991. gadā.
Grišinam piešķirti tādi valsts apbalvojumi kā Viestura ordeņa trešā šķira un Ministru kabineta Atzinības raksts.
Pretendentu atlase noritēja trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidroja savu motivāciju ieņemt NMP priekšnieka amatu, atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un prezentēja savu redzējumu par NMP prioritātēm un attīstību, lai sasniegtu likumā noteikto mērķi – nodrošināt valsts un sabiedrības drošību un drošumu, aizsargāt valsts finansiālās un ekonomiskās intereses, lai veicinātu sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, godprātīgu nodokļu nomaksu un muitas saistību izpildi. Savukārt konkursa trešajā kārtā tika vērtētas pretendentu vadības kompetences.
Konkursā pieteicās seši pretendenti, uz konkursa otro kārtu tika virzīti pieci. Uz konkursa trešo kārtu tika virzīti divi pretendenti, kuri bija ieguvuši augstāko vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutiskajā daļā.
Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents – Grišins – tika ieteikts iekšlietu ministram, kurš nolēmis pretendentu virzīt apstiprināšanai amatā Ministru kabinetā. NMP priekšnieku pēc pretendenta kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā amatā ieceļ iekšlietu ministrs.
NMP ir tiešās pārvaldes iestāde, kura tiks izveidota ar 2026. gada 1. janvāri. Saeima 2025. gada 3. decembra sēdē pieņēma grozījumus Nodokļu un muitas policijas likumā, kuri paredz, ka ar 2026. gada 1. janvāri Nodokļu un muitas policija atradīsies iekšlietu ministra pārraudzībā.
Šogad martā Finanšu ministrija sagatavoja un iesniedza valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadītāja Aigara Prusaka pārcelšanu Nodokļu un muitas policijas priekšnieka amatā, tomēr šī iecere netika īstenota.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe iepriekš informēja, ka pēc dienesta pārbaudes saistībā ar Latvijā garām palaisto heroīna lielo kravu nolemts sākt disciplinārlietas pret vairākām amatpersonām. Disciplinārlietas sāktas pret divām muitas amatpersonām par nekvalitatīvu amata pienākumu veikšanu, kā arī septiņām Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām par bezdarbību. Savukārt Latvijas Televīzija ziņoja, ka Prusaks varētu būt viena no amatpersonām, pret kuru sākta disciplinārlieta.
Šī gada maija beigās VID Reformas uzraudzības padome vienojās, ka Nodokļu un muitas policijas priekšnieks tomēr tiks meklēts atklātā konkursā.
Finanšu ministrijā iepriekš aģentūru LETA informēja, ka jaunajai Nodokļu un muitas policijai 2026. gada sākumā jāsāk strādāt, tāpēc ir būtiski savlaicīgi sākt tās vadītāja atlases un iecelšanas procesu. Tāpēc padome konceptuāli atbalstīja atklāta pretendentu konkursa izsludināšanu uz Nodokļu un muitas policijas priekšnieka amatu Valsts civildienesta likuma noteiktajā kārtībā.
Nodokļu un muitas policija būs tiešās pārvaldes iestāde, kas darbu sāks 2026. gada 1. janvārī.
Nodokļu un muitas policijas likumā noteikts, ka no 2026. gada 1. janvāra tiks izveidota jauna tiešās pārvaldes iestāde – Nodokļu un muitas policija. Tā pārņems līdzšinējās VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkcijas un uzdevumus.