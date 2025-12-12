Šaudījās, pats sevi filmēja un dižojās sociālajos tīklos: policija Valmierā aizturējusi nepilngadīgu jaunieti 0
Valsts policija Valmierā aizturējusi kādu jaunieti, kurš sociālajos tīklos bija ievietojis video ar šaudīšanos gaisā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.
Aizturētais 11. decembra vakarā ap plkst. 21 Valmierā, pie Dzelzceļa tilta Rūpniecības ielā, izdarījis vairākus šāvienus gaisā un sociālajos tīklos publicējis video, kurā fiksēts notikušais.
Neviena persona notikušajā nav cietusi.
Saņemot informāciju par notikušo, policija devusies uz notikuma vietu un apsekojusi apkārtni, taču nevienu tur vairs nav sastapusi.
Policisti turpinājuši meklēšanas pasākumus un personas identitātes noskaidrošanu, kuru rezultātā šodien jaunietis aizturēts. Aizturētais ir 2008. gadā dzimis nepilngadīgais, pie kura atrasts, iespējams, gāzes ierocis.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 233. panta otrās daļas – par šaujamieroča, tā imitācijas vai munīcijas glabāšanas un izmantošanas noteikumu pārkāpšanu.
Valsts policija turpina sīkāk skaidrot notikušā apstākļus.