Vētras postījumi. 29.07.2924

FOTO. VIDEO. Nokrišņu daudzums Rīgā sasniedzis 145%, Kalnciemā – 218% mēneša normas, daudzviet applūdīs zemākās vietas un upes Ieteikt







Nepilnas diennakts laikā nokrišņu daudzums galvaspilsētas centrā sasniedzis 115 milimetrus jeb 145% no jūlija normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati. Savukārt Daugavgrīvā kopš lietus sākuma svētdien līdz plkst.12 pirmdien bija 104 milimetri nokrišņu. Iepriekšējais stiprākais lietus, kas 24 stundās reģistrēts meteoroloģiskajā stacijā pilsētas centrā, bija aptuveni 55 milimetri 2017.gada septembrī un 2010.gada jūlijā.

Reklāma Reklāma

Jelgava in central Latvia this morning…..🌊 I don't think I've covered Latvia before. 📹 Vanesa Buldinskapic.twitter.com/aC4kuxniEb — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 29, 2024

Vairāk nekā Rīgā pēdējā diennaktī lijis Jūrmalas pusē un vietām Zemgalē. Saskaņā ar LVĢMC datiem Dobelē nokrišņu daudzums sasniedzis 117 milimetrus jeb 152% no mēneša normas, bet Kalnciemā līdz plkst.9 pirmdienas rītā reģistrēti 193 milimetri nokrišņu, kas atbilst 218% no jūlija normas un 28% no gada vidējā nokrišņu daudzuma. Iepriekšējais lielākais nokrišņu daudzums, kas valsts novērojumu stacijās reģistrēts vienā diennaktī, bija 160,2 milimetri 1973.gada 9.jūlijā Ventspilī.

Stiprākās vēja brāzmas bija naktī un no rīta Rīgas līča dienvidu piekrastē un Zemgalē. Atbilstoši LVĢMC mērījumiem ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās Dobelē sasniedza 25 metrus sekundē, Rīgas centrā – 27,4 metrus sekundē. Jūrmalā, kur novēroti lielākie vētras postījumi, valsts neveic meteoroloģiskos mērījumus.

Pirmdienas pusdienlaikā Rīgā un vietām Zemgalē saglabājas vēja brāzmas līdz 20-22 metriem sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās stundās turpināsies vēja pierimšana, bet vietām vēl gaidāms stiprs lietus.

Svētdienas pēcpusdiena un nakts uz pirmdienu bija ekstremāli lietaina un vējaina. Tiek fiksēti lieli postījumi, applūdušas zemākās vietas, bet maksimālie ūdenslīmeņi upēs iestāsies vēlāk. Arī kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā novērotas intensīvas lietusgāzes.

Tā kā nokrišņi nav bijuši lokāli, bet novēroti plašās teritorijās, un tie joprojām turpinās, tad ūdens pieplūde pārrobežu upēs būs liela un ilgstošāka,

vēsta meteorologi.

Intensīvie un ilgstošie nokrišņi urbānajās teritorijās jau izraisīja plašus plūdus, arī citviet zemi klāja ūdens slānis, sākušas applūst arī upju palienes un zemākās vietas to krastos. Pagaidām upes vēl nav sasniegušas savu maksimumu, jo lielākos upju baseinos pēc intensīviem nokrišņiem aizrit vairākas dienas līdz viss ūdens spēj aizplūst. Sākotnēji straujāk uz intensīviem nokrišņiem reaģē mazās ūdensteces – grāvji, mazas upītes. Tādi grāvji, kas lielāko vasaras daļu bijuši sausi, nu strauji piepildās un nes ūdeni uz mazajām upēm, tās tālāk uz lielākām upēm.

Nav elektrības. Atliek vien minēt, kas būs ātrāk- atmirs telefons vai atjaunos strāvas padevi. Jelgavā nekas vēl nav beidzies pic.twitter.com/UA3rfZrnu0 — Guntis Zemītis (@GuntisZemtis) July 29, 2024

Ūdenslīmenis upēs nokrišņu un daudzviet arī vēja ietekmē sāka paaugstināties jau svētdien, intensīvs ūdenslīmeņa kāpums turpināsies arī šodien un vēl tuvākajās dienās. Visvairāk nokrišņu bijis Lielupes baseinā, to ietekmēja arī vējuzplūdi. Stiprā vēja ietekmē Lielupes lejtecē plūda iekšā ūdens no līča, kas savukārt apgrūtināja Lielupes noteci uz jūru. Ļoti straujš ūdenslīmeņa kāpums bijis Lielupes baseina upēs, kur Svētē pie Ūziņiem pēdējo 24 stundu laikā (līdz plkst. 10.00) ūdenslīmenis paaugstinājies pat par 124 cm.

Visi BMW šodien stāv pie mājas vai upē.

Jelgava, Akadēmijas iela, 29.07.2024. @ 9:20 pic.twitter.com/YgzLmq7kjM — Mārtiņš Štāls (@martinsstals) July 29, 2024

Šodien nokrišņi turpināsies centrālajos un austrumu rajonos, straujāka ūdenslīmeņa paaugstināšanās gaidāma arī Salacas, Gaujas un Daugavas baseina upēs.

Lai gan lietus vēl turpinās, gaidāmais lietus uzplūdu maksimālo ūdenslīmeņu kāpums upēs un tā iestāšanās laiks:

Kurzemes upēs ūdenslīmenis paaugstināsies par 30…150 cm, maksimums gaidāms 29.07.-31.07.;

Zemgales upēs ūdenslīmenis paaugstināsies par 30…200 cm, augstākie ūdens līmeņi gaidāmi 29.07.-02.08.;

Salacas un Gaujas baseina upēs 20…150 cm, augstākie ūdens līmeņi gaidāmi 29.07.-03.08.;

Reklāma Reklāma

Daugavas baseina upēs 20…200 cm, maksimālais ūdens līmenis gaidāms 29.07.-03.08., straujām ūdens līmenis celsies baseina lejteces upēs (tai skaitā Lielajā un Mazajā Juglā, Mergupē, Tumšupē, Ogres upē)

JELGAVA TAGAD: varat tikai iztēloties, kas notiek mājas iekšpusē pic.twitter.com/7y7GAktDxt — Mārtiņš Kaprāns (@Mkaprans) July 29, 2024