Notikums ir pietiekami rets un laikapstākļi labvēlīgi! Saules aptumsumu pēdējie redzēs vidzemnieki Ieteikt







Šodien Latvijā būs redzams daļējs Saules aptumsums. Lai gan maksimālās fāzes brīdī būs aizklāti vien 8-15% Saules diska (atkarībā no atrašanās vietas Latvijā), tomēr iepriekšējais aptumsums bija vien 2022. gada 25. oktobrī, kad to lielākajā Latvijas daļā nevarēja novērot mākoņu dēļ, pie tam – notikums pietiekami rets un šoreiz laikapstākļi to atļaus novērot – debesis būs skaidras!

Kā savā vietnes X kontā atklāj laikapstākļu vērotājs Mārtiņš Bergšteins: “Paši pirmie aptumsumu varēs sākt novērot Baltijas jūras piekrastē, Kurzemē esošie – aptumsums tur sāksies ap plkst. 12:46. Šajā reģionā arī aptumsuma apmērs būs vislielākais – maksimālās fāzes brīdī tiks aizklāti aptuveni 13-14% Saules diska. Salīdzinot – galējos austrumos tie būs vien 8-9%. Visvēlāk aptumsums beigsies Vidzemes ziemeļos (ap plkst. 14:21).”

ATCERIES – UZ SAULI SKATĪTES DRĪKST TIKAI CAUR SPECIALIZĒTU SAULES FILTRU!!! Caur saulesbrillēm, apdzedzinātu stiklu, disketēm u.c. tumša materiāla priekšmetiem cauri joprojām tiek infrasarkanais un ultravioletais starojums, kas lai arī uzreiz nav jūtams, var atstāt ilgtermiņa ietekmi uz redzi, par to brīdina Bergšteins.

