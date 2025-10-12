Nozares prezidents: “Minimālais šoferu atalgojums neatbilst esošajai ekonomiskajai situācijai” 0
Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja situāciju ar atceltajiem reisiem un vērsa uzmanību uz būtiskām problēmām saistībā ar autobusu šoferu atalgojumiem.
“Attiecībā uz atceltiem reisiem – tā bija akcija, nebija domāts pastāvīgi atcelt reisus. Pārvadātāji godprātīgi mēģina pildīt savu pienākumu – pārvadāt pasažierus un nodrošināt visus reisus, kas līgumā paredzēti,” sacīja Ošenieks.
Tomēr pārvadātāji saskaras ar būtiskām problēmām – šoferu atalgojumu.
“Mēs atkārtoti esam nosūtījuši vēstuli Satiksmes ministrijai. Šis jautājums nerisinās tik ātri, kā tam vajadzētu risināties. Nav saprotams kāpēc, kāda iemesla dēļ,” norādīja Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
Viņš uzsver: “Šobrīd minimālais atalgojums, kas tiek ielikts līgumos, neatbilst esošajai ekonomiskajai situācijai. Sabiedriskā transporta pakalpojums ir regulēta nozare – šis minimālais atalgojums jāieliek normatīvajos aktos, lai tas atbilstu šīsdienas situācijai.”
Kāpēc tas netika darīts jau pašā sākumā? Nozares pārstāvis skaidro problēmas pamatu: “Izejas pozīcijas noteica valsts ar nolikumu prasībām. Otrs – pārvadātāji piedalās konkursā, un konkursā uzvarēja tas, kuram būtībā bija zemākā cena. Jo tehniskais piedāvājums visiem piedāvājumiem konkursā bija vienāds un līdz ar to visu izšķīra piedāvātā cena.
Ļoti viegli pateikt, ka pārvadātāji visu zināja – nē, pārvadātāji visu nezināja. Iepirkuma procedūra sākās 2019. gadā. Piedāvājumi tika gatavoti ik pa laikam 2019., 2020., un 2021.gadā. Notika pārsūdzības, notika jaunu piedāvājumu gatavošana, iesniegšana un tad notika līguma slēgšana, un autobusu pasūtīšana, līdz ar to viss process ievilkās trīs, četru gadu garumā.”
Ošenieks rezumē: “Arī valstij vajag uzņemties atbildību. Valsts slēdza līgumus, uzskatot tos par atbilstošiem un izpildāmiem.”
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents arī atzīmēja problēmu ar līgumu indeksācijām: “Pirmais indeksācijas termiņš bija pēc četriem gadiem, otrais pēc septiņiem. Uz ko mēs norādījām, ka tas nav adekvāti dinamiskā tirgus situācijā. 2019.gadā uz to visu tika norādīts. Diemžēl valdība nolēma, ka šis konkurss ir virzāms uz priekšu…”
“Šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka uz 1.augustu četriem uzņēmumiem tika indeksēti pirmie līgumi, jo ir jau četri gadi pagājuši, bet ir uzņēmumi, kuri ir nostrādājuši nepilnu gadu, gadu, un kuriem būtībā ir vēl trīs gadi jāstrādā pie šīm te paaugstinātajām cenām. Un to nav iespējams īstenot, ja vienīgi uzņēmējs pats no savas kabatas šobrīd nefinansē valsts pasūtīto pakalpojumu,” sacīja Ošenieks.