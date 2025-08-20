“Autobusā iekāpa apmēram 7 gadus vecs puika…” Šofera drosmīgais lēmums pasargā bērnu no potenciālām briesmām 7
Kāda sieviete “Facebook” dalījusies aizkustinošā stāstā par kādu autobusa šoferi, kurš nepalika vienaldzīgs pret 7 gadus vecu bērnu, nogādājot viņu drošībā. Ļoti iespējams, ka šāda rīcība pasargāja no situācijas, kas varēja beigties ar pavisam citādākām beigām. Šis stāsts liek arī uzdot jautājumu, cik daudzi mūsu sabiedrībā rīkotos tieši tāpat?
Turpinājumā sievietes rakstītais par piedzīvoto!
“Šodien, 19. augustā 2025. gadā, braucu ar autobusu no Siguldas autoostas uz Rīgu, reisā plkst. 12:50. Un piedzīvoju notikumu, kas manā atmiņā paliks kā patiesas cilvēcības un varonības piemērs.
Autobusā iekāpa apmēram 7 gadus vecs puika. Viņam vajadzēja izkāpt pieturā “Sēnīte”, taču aizdomājoties vai, varbūt, satraucoties, viņš to palaida garām. Tikai nākamajā pieturā, “Sorbas”, mazais atskārta, ka ir nokavējis savu īsto pieturu.
Un tad notika kaut kas īpašs…
Šoferis pieņēma drosmīgu un sirds siltuma pilnu lēmumu: neaizlaida puiku svešā pieturā, aizbrauca līdz Vangažiem, kur varēja pārkārtoties pretējā virzienā, nogādāja puiku atpakaļ līdz pieturai “Sēnīte”, tur vēlreiz apgriezās un atsāka braukt virzienā uz Rīgu.
Mēs, pasažieri, vērojām šo rīcību ar sajūtu, ka sirdī kļuva siltāk.
Kad es izkāpu savā pieturā, es pateicos šoferim par viņa paveikto darbu – par to, ka viņš parādīja cilvēcību tur, kur cits varētu tikai paraustīt plecus.
Mums ikdienā bieži pietrūkst šādu stāstu. Tas nebija tikai autobusa šoferis – tas bija īsts IKDIENAS VARONIS, kurš parādīja, ka cilvēcība un sirdsbalss ir spēcīgākas par grafikiem un kilometriem.
Bērni ir mūsu lielākā vērtība. Viņi reizēm kļūdās, palaiž pieturu garām vai apmaldas. Bet viņus gaida mājās.
Esiet uzmanīgi, palīdziet, pamaniet un pieņemiet tādus lēmumus, kas pasargā viņus. Dalies, ja arī Tev šķiet, ka šādi cilvēki ir pelnījuši atzinību.”