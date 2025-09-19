Ar LA.LV sazinājās kāds liepājnieks, kurš ar mammu piedzīvojis nepatīkamu un necienīgu attieksmi no AS “Liepājas autobusa parks” šofera. Vīrietis dalījās notikušajā, retoriski vaicājot – kāpēc cilvēkiem, īpaši senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, nākas saskarties ar tik pazemojošu un nepieņemamu izturēšanos?
Turpinājumā fragments no lasītāja vēstules par autobusa šofera (redakcijai vārds zināms) rīcību 2025. gada 31. augustā maršrutā Akmentiņi – Šuķene – Liepieni – Bernāti – Liepāja, pieturā “Padegas”.
“Kopā ar mammu (2.grupas invalīde, 70 gadi) plkst. 19:49 iekāpām minētajā autobusā. Pietura atrodas taisnā ceļa posmā, bez šķēršļiem pārredzamībā.
Mana mamma, kāpjot pirmā, pieklājīgi sveicināja vadītāju ar vārdiem “Labvakar”, uzrādīja 2. grupas invalīda apliecību un palūdza biļeti līdz pieturai “Vaiņodes iela”. Uz to vadītājs skaļā, bļaujošā tonī citu pasažieru klātbūtnē atbildēja: “Nav ko te vizināties ar savām kartītēm!”
Mamma norādīja, ka šī ir tarifu pietura un viņai kā pasažierei ir tiesības šeit iekāpt.
Kad es aizstāvēju mammu, paskaidrojot, ka šī tiešām ir tarifu pietura, vadītājs turpināja uzstāt ar kliegšanu: “Maksāt vajag!”
Vēlos uzsvērt, ka mēs ar mammu sistemātiski izmantojam šo maršrutu un pieturu, un nevienam citam šoferim līdz šim nav bijušas šāda veida pretenzijas vai nepieklājīga attieksme. Šāda rīcība ir pretrunā ar “Liepājas autobusu parka” publiski pausto informāciju, ka uzņēmuma šoferi ir pieklājīgi un ievēro pasažieru cieņu un tiesības. Pēc šī incidenta manai mammai paaugstinājās asinsspiediens. Tajā pašā dienā nosūtīju sūdzību “Liepājas autobusu parkam” un Autotransporta direkcijai, bet līdz pat šim brīdim nav sazinājušies! Kāpēc tiek atbalstīta šāda attieksme?”
Sazinājos ar “Liepājas autobusu parks” pārstāvjiem, lai noskaidrotu viņu komentāru par notikušo un šofera attieksmi pret cilvēkiem.
“Vadītāja rīcība nav nekādi attaisnojama un neatbilst uzņēmuma vērtībām un prasībām. Šāda uzvedība mums nav pieņemama un ir vērtējama kā atsevišķs izņēmuma gadījums, nevis kā ikdienas prakse.
Ikviens pasažieris ir mūsu klients, un jebkāda diskriminācija vai dalīšana jebkādās grupās nav pieļaujama. Autobusa vadītājiem ir pienākums nodrošināt cieņpilnu un pieklājīgu attieksmi pret visiem pasažieriem, tajā skaitā pret personām ar īpašām vajadzībām,” uzsvēra AS “Liepājas autobusu parks” pārstāvji.
Uzņēmums, kurš ir viens no vadošajiem pasažieru autotransporta pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, apstiprina, ka konkrētā šofera rīcība tiks izvērtēta disciplinārā kārtībā.
“Mēs esam kategoriski pret šādu attieksmi. Necienīga vai aizvainojoša komunikācija pret pasažieriem nav pieļaujama nevienā situācijā. Vadītāja rīcība tiek izvērtēta disciplinārā kārtībā, un tiks lemts par atbilstošiem pasākumiem, lai šādas situācijas neatkārtotos. Paralēli uzņēmums ikdienā strādā ar autobusu vadītājiem, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti un cieņpilnu komunikāciju ar pasažieriem.
Liepājas autobusu parks turpinās darbu, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu, ka ikviena pasažiera pieredze mūsu transportā ir droša, cieņpilna un komfortabla.”
Uzņēmuma pārstāvji arī atvainojas, ka atbilde uz klienta sūdzību netika sniegta savlaicīgi. “Sūdzības izskatīšanai bija nepieciešams ilgāks laiks faktu apkopošanai un iesaistīto pušu uzklausīšanai. Papildus šajā laikā atbildīgais darbinieks atradās prombūtnē, tādēļ jautājuma risināšanu pārņēma cits kolēģis, kas radīja papildu aizkavēšanos. Tomēr mēs piekrītam, ka atbilde klientam jāsniedz saprātīgā termiņā (apmēram 3–5 darba dienu laikā) vai vismaz jāinformē par papildu laika nepieciešamību. Turpmāk centīsimies nodrošināt savlaicīgu saziņu ar sūdzību iesniedzējiem.”