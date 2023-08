Oriģinālās brilles vai viltojums: kā atšķirt? Ieteikt







Esat atvaļinājumā ārzemēs un uz ielas redzat slavenu briļļu modes namu, tikai ar desmit reizes lētāku piedāvājumu? Situācija izklausās pievilcīga, taču ar lēto pirkumu vēlāk bieži nākas vilties – izrādās, ka šādas preces nereti ir viltojumi. Jāatzīst, ka ar “neietrenētu” aci ir grūti atšķirt viltojumu no oriģināla, taču šeit var palīdzēt daži triki.

Briļļu ietvaru kājiņas norādīs uz viltojumu

Slavenu modes namu radītās brilles asociējas ar greznību, kvalitāti un iespēju demonstrēt savu statusu. Protams, tās var piespiest krietni patukšot maku, tāpēc, ja izdodas atrast vairākas reizes lētāku variantu, ir viegli tikt pie kārdinājuma. Kurš gan negribētu ietaupīt naudu? Tomēr ne velti saka, ka skopie maksā divreiz: lētas brilles bieži vien ir visvienkāršākie zemas kvalitātes viltojumi. Briļļu modes tendenču eksperte Margarita Riba apliecina, ka gadījumi, kad cilvēki tiek maldināti, nav retums.

“Priecājamies, ka Latvijas tirgū patiešām ir ļoti maz slavenu modes namu viltotu briļļu un cilvēki saprot, ka, piemēram, pasaulē slavenākās un pieprasītākās Ray-Ban brilles nevar nopirkt par divdesmit eiro. Taču nereti klienti nēsā viltojumus, nemaz nezinot to, bet mums, optikas speciālistiem, tas ir acīmredzami”, – dalās M.Riba.

Kas pirmais liecina, ka produkts ir viltots? Iespējams, lielākie viltojumu nodevēji ir briļļu marķēšanas simboli, kas rakstīti ne tikai uz briļļu lēcām, bet arī uz ietvaru kājiņām. Tajos ir gandrīz visa informācija par modeli – tā numurs, krāsas kods, ietvara izmērs, kā arī ražošanas valsts. Izrādās, luksusa modes nami, lai izvairītos no viltojumiem, katru briļļu kolekcijas modeli apzīmē ar unikālu kodu, kas uzreiz parāda, vai tās ir oriģinālas vai nē. Diemžēl to var uzzināt tikai apmeklējot optikas salonu un uzrādot savu pirkumu speciālistiem.

Kā pašam atšķirt oriģinālus no viltojumiem?

Ir vērts paskatīties uz briļļu lēcām – to stūros nereti ir iegravēts vai iespiests ražotāja firmas logotips, tāpēc lietderīgi izvērtēt, vai tas nav pielīmēts, un pēc stiprākas berzes nenāk nost. Daudzos gadījumos viltotā logotipa un kājiņas kodēšanas fonti un izmēri atšķiras no oriģināla. Ļoti zema cena ir vēl viena brīdinājuma zīme, ka produkts ir viltots. Kvalitāte maksā naudu, tāpēc pat pēc ārkārtīgi ievērojamu atlaižu piemērošanas nevarēsiet iegādāties luksusa preces lēti – slavenu zīmolu pašizmaksa ir vairākas reizes augstāka nekā uz ielas pārdotajiem viltojumiem.

Protams, ir jāpievērš uzmanība tam, kur atrodat šo “lomu” – kioskā uz kūrorta ielas, pilsētas tirgū vai kādā neskaidrā vietējā briļļu veikalā? M.Riba atzīmē, ka, ja vēlaties kvalitatīvas un oriģinālas modes nama brilles, tās jāpērk autorizētās vietās. Tiesa, brilles vislabāk meklēt uzticamā optikā savā valstī. Kāpēc? “Stilīgu, ekskluzīvu briļļu iegāde ārzemju ceļojuma laikā sniedz daudz labu emociju, taču, kad tās saplīst vai nepieciešams cits remonts, situācija kļūst sarežģīta – īpaši, ja negadījumam ir garantijas raksturs, kas nozīmē, ka, lai saņemtu garantiju, Jums jāsazinās ar to pašu optiku ārzemēs, kur iegādājāties brilles. Dažas optikas Jūsu valstī var pieņemt salauztās brilles labošanai, taču daudzos gadījumos par remontu būs jāmaksā. Tāds pats risks pastāv, pērkot brilles tiešsaistē. Pat ja cena internetveikalā ir zemāka, Jūs zaudēsiet daudz pēcpārdošanas pakalpojumu”, apliecina M.Riba.

Neskatoties uz to, optikas, kuras ciena sevi un cenšas palīdzēt briļļu nēsātājiem, vienmēr mēdz meklēt risinājumus, kā glābt bojatās brilles, tāpēc, ja esat nonākuši nepateicīgā situācijā, nemēģiniet labot paši, bet meklējiet profesionāļu palīdzību – ja nepieciešams, detaļas tiks pasūtītas no ražotāja, kas var būt bez maksas. Tas ir tāpēc, ka vadošie optiskie tīkli sadarbojas tieši ar ražotājiem, t.i. izvairās no starpnieku ķēdes, tāpēc rezerves detaļu piegāde ir ātra.

Vēl viena priekšrocība no tiešās saskarsmes ar ražotājiem ir zemā briļļu cena, taču tas nereti klientiem rada dilemmu. Kā stāsta M.Riba, daži no cilvēkiem brīnās, kāpēc Fielmann brilles ir izdevīgākā cenā nekā citās optikās pat atlaižu laikā. “Strādājot netieši, cena pieaug – galu galā pelnīt grib gan ražotāji, gan starpnieki, gan pārdevēji. Ja optiskais tīkls ir ieinteresēts pārdot brilles par godīgu cenu, atlaides vai izpārdošanas vairs nav nepieciešamas, taču tas nenozīmē, ka brilles ir nekvalitatīvas vai viltotas,” apgalvo briļļu modes tendenču prognozētāja. Latvijas mazumtirdzniecības tirgū arvien vairāk tiek runāts par zemās cenas garantiju, tāpēc vienmēr ir vērts papētīt, kuri uzņēmumi to sniedz. Ja iegādātās Fielmann optikā brilles Latvijas tirgū atradīsiet identiskas, bet lētākas, tās tiks pārdotas par izdevīgāku cenu vai arī cenas starpība tiks atmaksāta sešu nedēļu laikā.

Vai ir nepieciešams briļļu futrālis ar salveti?

Pat ja brilles iegādājaties uzticamā optikas salonā, papildus jautājumiem par preces oriģinalitāti var būt vēl dažas nianses. Viens no tiem ir briļļu maciņš ar salveti. Katram slavena modes nama zīmolam ir sava politika: lielākā daļa brilles uzreiz komplektē ar aksesuāriem un dara to bez maksas, citos gadījumos komplektā neietilpst, un par papildus samaksu tas tiek piedāvāts iegādei optiskajos tīklos.

“Nereti katrs briļļu papildu aksesuārs paaugstina briļļu cenu, tāpēc, lai brilles pārdotu par izdevīgākām cenām, optikas tīkli atsevišķu kolekciju papildu aksesuārus pasūta tikai pēc klientu pieprasījuma. “Tiek novērots, ka lielākajai daļai klientu tas nav īpaši svarīgi, tāpēc tiek dota iespēja bez maksas izvēlēties no citu briļļu futrāļu sortimenta,” pieredzē dalās M.Riba.

Vācieši vienmēr ir bijuši slaveni ar savām ārkārtīgi augstajām prasībām pret jebkuru preču kvalitāti. Izņēmums nav arī brilles, kuras pirms nonākšanas tirgū tiek pilnībā pārbaudītas vietējās laboratorijās. Tur ar speciālu ierīču palīdzību brilles tiek novērtētas un, ja tās neiztur kvalitātes pārbaudi, jaunais modelis neiekļaujas prezentēto kolekciju sarakstā. Ja tiek atrastas vairākas viena modeļa bojātas vienības, visa partija tiek iznīcināta. “Tomēr, ja rodas šaubas, vai brilles ir oriģinālas vai viltotas, droši jautājiet optikas speciālistiem– visiem optikas salonos nopērkamajiem briļļu kolekciju modeļiem ir ietvaru un lēcu kvalitātes atbilstības sertifikāti. Uz jautājumu klients var atbildēt pats – pēc briļļu modeļa koda ievadīšanas ražotāja oficiālajā mājaslapā tiks ģenerēta tās oriģinalitāti garantējoša deklarācija,” smaida M.Riba.