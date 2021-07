Daudzsēriju filmas "Meklējiet sievieti" filmēšanas aizkulises

Pabeigts septiņsēriju kriminālfilmas “Meklējiet sievieti” galvenais filmēšanas posms Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Noslēdzies režisora Armanda Zvirbuļa un producentes Artas Ģigas topošās septiņu sēriju filmas “Meklējiet sievieti” galvenais filmēšanas posms.

Daudzsēriju filma top pēc kriminālžanra klasiķa An­dra Kolberga kriminālromāna motīviem. Kā vēsta filmas veidotāji, tajā godīgi uzlūkota 90. gadu Latvija, kas vistiešāk veidojusi mūsu valsti, kādu to redzam šodien.

Filmēšana noslēgsies vasaras nogalē, uzņemot ainas, kurām vajadzīgas tumšākas un garākas naktis, bet pie skatītājiem LMT Viedtelevīzijā filmas pirmizrāde nonāks gada beigās.

“Meklējiet sievieti” sižets savērpjas ap kādas sievietes slepkavību, kas notiek uz 90. gadu sarežģītā fona, bet kura saknes sniedzas krietni senākā pagātnē – vēl dziļos padomju laikos.

Kā uzsver producente Arta Ģiga, pēc PSRS sabrukuma pieredzētais un kopīgā vēsture ļaus filmu ar vienlīdz lielu interesi skatīties gan Baltijas valstu, gan Krievijas un Ukrainas skatītājiem.

“Šis gads jau tā saspringtajam filmēšanas grafikam radīja papildu izaicinājumus. Filmā būs redzami latviešu, krievu, ukraiņu, lietuviešu un armēņu aktieri, un, protams, sarežģītā situācija ar ieceļošanu no trešajām valstīm lika mums krietni pacīnīties par aktieriem. Taču ar gandarījumu varu teikt, ka izdevās sapulcināt izcilu komandu.

Mēnesi Rīgā filmējās pazīstamais ukraiņu aktieris Aleksejs Gorbunovs, un nupat mūsu filmēšanas laukumā bija nopelniem bagātais Krievijas aktieris Andrejs Iļjins, kuru daudzi labi atceras no laika, kad viņš spēlēja Rīgas Krievu teātrī,” atklāj Arta Ģiga.

Filmā piedalās latviešu aktieri – Diāna Krista Stafecka, Madara Zviedre (Saldovere), Ritvars Toms Logins, Ģirts Krūmiņš, Jurijs Djakonovs, Mārcis Maņjakovs un citi, kā arī Valentīns Novopoļskis no Lietuvas, Aleksejs Gorbunovs no Ukrainas, Hrants Tokhatjans no Armēnijas, Gaļina Bokaševskaja, Andrejs Iļjins un Jurijs Curilo no Krievijas.

“Mums aiz muguras ir lielākais filmēšanas posms, un liels paldies visiem, kuri tajā piedalījušies un šo ļoti grūto darbu veikuši ar lielu atbildību un mīlestību! Atlicis vēl nedaudz, bet tas būs ļoti svarīgs posms, lai jau gada nogalē filmu nodotu skatītājiem,” pauž režisors Armands Zvirbulis.

“Meklējiet sievieti” raksturo un no citiem seriāliem atšķir īpaši prasīgais žanrs – daudzsēriju filma tiek veidota mākslas filmas stilistikā, lai skatītājus aizrautu ne vien spraigais sižets, bet arī filmas estētika.

Filma uzņemta Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Klusajā ielā, Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkā, Grīziņkalnā, Brasā u. c.

Vairākās lokācijās filmēšana notikusi namu augšējos stāvos, tāpēc gaismošanai izmantoti augsti pacēlāji. 20. gadsimta 70. gadu noskaņas radīšanai izmantots svaigi atjaunots autobuss “Ikarus”.