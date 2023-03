Pabriks par armijas pārtikas iepirkumu: “Šis jautājums kļuvis par lielu politisko bumbu, kas tagad tiek velta…” Ieteikt







“Ir svarīgi precīzi pateikt faktus. Viens no šiem faktiem ir šī falšā izpratne par 220 miljoniem eiro. Nav jau viņu! Neviens nav samaksājis 220 miljonus, un neviens nav pasūtījis par 220 miljoniem, bet aina tika uzburta – un tas, protams, uzreiz rada šo te lielo apjomu,” tā par skandalozo Aizsardzības ministrijas armijas pārtikas iepirkumu TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Artis Pabriks, kurš ir bijušais Aizsardzības ministrs (2019-2022; 2010-2014) un pašreizējais domnīcas „Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors.

Pabriks raidījumā uzsvēra, ka šis līgums netika parakstīts laikā, kad viņš bija Aizsardzības ministrs. “Šis fakts ir jāpiemin,” viņš uzsvēra. Turklāt saistībā ar šo iepirkuma līgumu pastāvot dažādas puses – juridiskā, administratīvā un politiskā puse.

“Diemžēl šis jautājums ir kļuvis par lielu politisko bumbu, kas tagad tiek velta…Un par to runā ikviens, kam nav slinkums par to politiski runāt, bet tas ir ātri jāizpēta tīri juridiski – vai tur ir bijis kas pārkāpts, vai nav bijis pārkāpts. Varbūt administratīvi ir bijušas kādas nepilnības,” tā raidījumā “Preses klubs” komentēja Pabriks.

Pabriks arī sacīja, ka pēdējo četru gadu laikā, kamēr viņš bija aizsardzības ministrs, balstoties uz Covid-19 pieredzi un visu pārējo, viņš esot iestājies par to, lai Latvijas zemnieku un ražotāju pārtika, pirmāmkārtām, nokļūtu bruņotajos spēkos.”Es to esmu teicis, es to nenoliedzu, manuprāt, tas ir pareizi! Ja kāds man to pārmet, lūdzu, pārmetiet,” sacīja Pabriks.

Savukārt par paša armijas pārtikas iepirkuma “izpildījumu”, Pabriks norādīja, ka tika Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) nosūtīti dokumenti, kad viņš bija ministrs. Savukārt pēc tam šis iepirkuma līgums tika parakstīts un “finalizēts” jau nākošās aizsardzības ministres (Ināras Mūrnieces – red.) laikā.

Pabriks pauda neizpratni: “Ja tur būtu bijušas kaut kādas aizdomas vai kaut kas tamlīdzīgs… Tieši tā, KNAB jau to skatījās! Žurnālistiem būtu jāpasaka visi tie fakti, piemēram, es lasu medijos, ka tas uzņēmums tur ir saņēmis ap 190 000 eiro naudu, bet tajā pašā laikā nekur pa īstam nepasaka, ka tas uzņēmums pats patur kādus 5 tūkstošus, bet pārējais tiek atdots tiem visiem pārtikas piegādātājiem. Nav ne 220 miljoni, nav ne 195 000, bet ir pavisam citi fakti.”

Pēc Pabrikas domām, tiek “uzburta tā aina par korupciju”, un tas viss aiziet līdz ārzemēm, kādēļ neviens ārzemnieks vairs negribot runāt.

Jau vēstīts, ka 16.martā KNAB paziņoja, ka saistībā ar bruņoto spēku pārtikas iepirkumu vairākos objektos Rīgā un citviet Latvijā veica kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā 14 tiesas sankcionētas kratīšanas, saistībā ar iepirkumu.

Lai ar kriminālprocesuālām metodēm pārbaudītu, vai iepirkuma procedūras laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz šī gada 10.janvārim īstenoti noziedzīgi nodarījumi, KNAB 3.martā sāka kriminālprocesu.