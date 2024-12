Pabriks par iedzīvotāju apziņošanu Latgalē: Latvijas baznīcas, katoļbaznīcas, sevišķi Latgalē, ir viena no tām vietām, caur kuru informācija varētu tikt izplatīta ļoti veiksmīgi Ieteikt







Pēc 7. septembrī notikušā incidenta Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, nogāžoties ar sprāgstvielām aprīkotam Krievijas “Shahed” tipa dronam, arvien aktuālāks kļuvis jautājums par to, kā tiks organizēta Latgales iedzīvotāju apziņošana ārkārtas situācijās.

TV24 raidījumā “Kārtības rullis” diskutējot par šo tematu, aizsardzības ministrs (2010-2014; 2019-2022), Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs (LA) Artis Pabriks uzsver, ka liela nozīme iedzīvotāju apziņošanā varētu tikt veltīta Latvijas baznīcām, piemēram, katoļbaznīcām, sevišķi Latgalē, ņemot vērā, ka arī šobrīd Rēzeknē aktīvi darbojas katoļu radio.

“Mēs varam tādā vēlmju izteiksmē runāt par to, ka mēs lēnām uzliksim tur zīmes par patvertnēm utt., ja sāksies kāds nākamais konflikts vai negadījums. Attiecībā uz Latgali ir forši, ka mēs mainīsim normatīvos aktus, mums būs 15 komisijas, kas to visu izvērtēs, un cik papīru būs jāsaskaņo, bet es domāju, ka Rēzeknes, Daugavpils, Balvu un citiem Latgales iedzīvotājiem ir jau šodien jāzina, kur viņiem iet, ja piemēram, pēc 15 minūtēm virs Balviem parādīsies “Shahed” drons. Kur viņiem iet, kur būs patvertne?” tā Pabriks.

Andrejs Ēķis, režisors, daudzu nacionālpatriotisku filmu autors piebilda: “Es biju augstspriegumu tīklu konferencē, kur teica, ka, ja no tās [Latgales] puses iebruks, tad faktiski no iedzīvotājiem tur nekas nepaliks. Te ir tā problēma. Es zinu, kāpēc Latvija nemīnē robežas, bet es uzskatu, ka tas būtu pareizi, bet es neesmu militāra persona. Tāpat kā Baidens iedeva ukraiņiem kājinieku mīnas tikai tādēļ, lai nenāk virsū, jo viņi saprot, ka citādāk to masu nevar noturēt.”

