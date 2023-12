Pats savām rokām var izgatavot brīnišķīgus Ziemassvētku dekorus. Foto: Shutterstock

Padomi, lai svētkos nepazustu dāvanu iepakojuma kalnos Ieteikt







Padomi, lai svētkos nepazustu iepakojuma kalnos

Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, aicinām iedzīvotājus neaizrauties ar dāvanu iepakojumiem, kas pēc svētkiem parasti nonāk atkritumos, kā arī rūpīgi pārdomāt dāvināmās lietas, to vietā, iespējams, izvēloties pasniegt kvalitatīvi pavadītu laiku kopā, saka “CleanR” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane.

Saskaņā ar “CleanR” darbinieku novērojumiem pēc svētkiem starp atkritumiem bieži nonāk dažādas dāvinātās figūriņas, piemēram, Ziemassvētku vecīši, eņģelīši, eglīšu rotājumi un citas tematiskas dāvanas, kas saņēmējam nav noderējušas vai kuras nākamajos svētkos vairs nevarēs izmantot.

“Tāpat ik gadu pēc svētkiem savācam tik daudz iepakojuma, dekorāciju, papīra, maisiņu u.tml., ar ko varētu noklāt vismaz 10 futbola laukumus. Iesaiņojuma materiāli un dekorācijas tiek iegādātas pārmērīgā daudzumā, bet galamērķis tam visam ir viens – poligons, ja svētkos atkritumi netiek šķiroti,” saka Rumpane.

Lai svētkos nepazustu iepakojumu kalnos un lai Ziemassvētki un Jaunais gads būtu videi draudzīgāks, esam sagatavojuši praktiskus dāvanu iepakošanas un pasniegšanas padomus.

1. Šķiro dāvanu iepakojumus

“Mūsu novērojumi liecina, ka svētkos iedzīvotāji nereti aizmirst par atkritumu šķirošanu. Tāpēc, ja saņem dāvanu iepakojumā, nemet to sadzīves atkritumu konteinerā, bet sašķiro, tādējādi tas tiks izmantots otrreizējā pārstrādē,” stāsta “CleanR” pārstāve.

Vieglā iepakojuma konteinerā var mest visa veida papīra un kartona iepakojumu, kā arī plastmasas iepakojumu. Pirms izmešanas iepakojums ir jāsaplacina, lai visiem sašķirotajiem atkritumiem konteinerā pietiktu vietas.

2. Izvēlies dabai draudzīgu iepakojumu

Liela daļa papīra iepakojuma nav veidota no videi draudzīgiem materiāliem, pat ja pirmsšķietami liekas, ka dāvana taču iepakota papīrā. Spīdīgie, glancētie un mirdzošie ietinamie papīri bieži vien ir ar polietilēna, polipropilēna un lamināta piejaukumu, lai piešķirtu materiālam spīdumu. Šo materiālu būs grūtāk pārstrādāt, bet tas tāpat jāizmet pie šķirotajiem atkritumiem, jo to var izmantot enerģijas ieguvei.

Savukārt lentes un bantes jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, un tās, visticamāk, tiks noglabātas poligonā.

Ja nevari iedomāties dāvanu bez iepakojuma, tad izvēlies dabai draudzīgāku materiālu, kas vienlaikus arī izskatīsies labi.

Viens no dabai draudzīgākajiem dāvanu iepakojumiem ir kraftpapīrs, kas ir izturīgs un elastīgs. Turklāt tas ir bioloģiski noārdāms materiāls un to var izmantot otrreizējā pārstrādē. Šo papīru var papildināt ar citiem dabai draudzīgiem rotājumiem, piemēram, čiekuriem, kaltētiem augiem vai apelsīna šķēlītēm.

3. Saņemtos dāvanu maisiņus izmanto atkārtoti

Ja saņem dāvanu maisiņā, aicinām neizmest maisiņu pēc vienas lietošanas reizes, bet saglabāt to un izmantot atkārtoti kā dāvanu kādam citam vai ikdienas vajadzībām.

4. Oriģināli iepakojumi no avīzēm, žurnāliem vai nošu burtnīcām

Dāvanas var iepakot daudz un dažādos materiālos, kas jau ir mājās, tādējādi netērējot papildu naudu par iepakojumu. Turklāt, ja tas tāpat tiks izmests, šo materiālu vismaz varēs izmantot vēlreiz.

Ja dāvanas saņēmējam patīk ceļot, iespējams, mājās ir kāds vecais atlants, kas gadiem netiek izmantots un ko var izmantot kā iepakojumu. Savukārt kādam mājās droši vien arvien stāv bērnu vecās nošu grāmatiņas, kas vairs nav vajadzīgas, bet ko var izmantot kā iepakojumu.

Tiem, kuri abonē vai pērk avīzes un žurnālus, mājās būs ļoti daudz iespēju skaisti un oriģināli iepakot dāvanas.

5. Arī kastes var izmantot atkārtoti

Tiem, kuri iepērkas tiešsaistē, mājās varētu būt uzkrājušās kartona kastes, kuras var pārvērst par dāvanu iepakojumu. Izmantojiet dabīgus materiālus, lai aizsegtu logotipus, vai izmantojiet krāsas, lai kasti pārkrāsotu. Šī varētu būt arī laba laika pavadīšana kopā bērniem.

Arī koka kastes var kalpot kā dāvanas iesaiņojums. Turklāt tās ir videi draudzīgas un var tikt izmantotas lietu glabāšanai atkal un atkal arī pēc svētkiem.

6. Dabai draudzīgs un tūkstošiem reižu pārstrādājams materiāls – stikls

Stikls ir lielisks iepakojums ne tikai ilgtspējas un pārstrādes ziņā, bet tas arī izskatās ļoti labi. Droši vien ierastāk ir redzēt konfektes vai cepumus stikla traukos, bet tikpat labi stikla iepakojumā var likt citas dāvanas – rotaslietas, skaistumkopšanas preces, sveces u.tml. Stiklu var apkrāsot ar stikla krāsām vai aizpildīt ar zaļiem zariem vai citiem dabīgiem materiāliem – rezultāts būs ļoti labs.

7. Uzdāvini kvalitatīvi pavadītu laiku kopā

“Aicinām rūpīgi izvērtēt dāvanu saturu, nedāvinot kaut ko tikai dāvināšanas pēc, jo diemžēl daļa dāvanu tik tiešām nonāk atkritumu poligonā. Tā vietā var uzdāvināt kopīgu laiku un emocijas, piemēram, koncertu, kino, baletu, kopīgu slidošanu vai slēpošanu, spa vai pirts apmeklējumu u.tml.,” saka Rumpane.

8. Dod otru dzīvi dāvanai

Ja tiešām esi saņēmis dāvanā lietu, kas pašam nav nepieciešama, pirms to izmet, padomā, varbūt tā varētu būt noderīga kādam citam. Ja draugu vai tuvinieku lokā nav neviena, kam to uzdāvināt, iespējams, to var noziedot labdarībai vai aizvest uz “CleanR” būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punktu, lai dāvana varētu tikt izmantota.

9. Pērc tik, cik vari apēst

Ik gadu pēc svētkiem atkritumu konteineros būtiski palielinās arī pārtikas apjoms, jo svētkos galdi tiek bagātīgi klāti, bet diemžēl netiek rēķināts, vai šo pārtikas daudzumu tiešām ir iespējams vienos svētkos apēst.

Ja pārtika paliek pāri vai ir sabojājusies, aicinām mainīt savus paradumus un visus pārtikas pārpalikumus izmest bioloģiski noārdāmo atkritumu konteinerā. Šajos svētkos ir vērts par to padomāt divreiz, jo no 1. janvāra BIO atkritumu šķirošana būs obligāta. Tas vienlaikus ir arī veids, kā samazināt savu atkritumu apsaimniekošanas rēķinu, jo BIO atkritumu izvešana no nākamā gada būs par 40% lētāka nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošana.