Diktators Aleksandrs Lukašenko devis rīkojumu Baltkrievijas vēstniecībām ārvalstīs pārtraukt pasu izsniegšanu.

Saskaņā ar pirmdien publicēto dekrētu baltkrievi turpmāk saņemt jaunu pasi vai pagarināt jau esošo varēs tikai savā pēdējā oficiālajā dzīvesvietā Baltkrievijas teritorijā.

Līdz šim ārvalstīs dzīvojošie baltkrievi varēja jaunu pasi saņemt Baltkrievijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.

Pēc masu protestu apspiešanas 2020.gadā desmiti tūkstoši baltkrievu bija spiesti bēgt no valsts, un atgriešanās Baltkrievijas teritorijā var apdraudēt to brīvību vai pat dzīvību.

Tajā pašā laikā neiespējamība pagarināt sava ceļošanas dokumenta derīguma termiņu var apdraudēt viņu legālo statusu pašreizējā mītnes zemē.

Trimdā dzīvojošā opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska sociālās saziņas vietnēs paziņojusi, ka “sadarbojas ar uzņēmējvalstīm, lai atrisinātu šo situāciju”.

Viņa arī pavēstījusi, ka tiekot gatavota “jauna Baltkrievijas pase”, gan nepaskaidrojot, kas ar to domāts.

Saskaņā ar cilvēktiesību organizācijas “Vjasna” (Pavasaris) datiem Baltkrievijā šobrīd ir 1501 politieslodzītais.

Today, the Lukashenka regime denied Belarusians abroad the ability to obtain new passports at diplomatic missions. We're working with host countries to solve the situation & preparing the New Belarus passport. While the state abandons its duty to care for its citizens, we won't! pic.twitter.com/bxaQi8aIdH

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) September 5, 2023