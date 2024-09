Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Par seksu un ne tikai! Nākamgad visiem skolotājiem bez izņēmuma būs jāapgūst seksuālās audzināšanas kurss







No nākamā gada 1.septembra visiem Latvijas skolotājiem būs nepieciešams apgūt bezmaksas kursus par bērnu seksuālu audzināšanu, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē informēja Izglītības ministrijas (IZM) pārstāvji.

Kurss būs paredzēts visiem skolotājiem, tai skaitā arī sporta skolotājiem. Kurss būs apgūstāms attālināti, un ir paredzēts, ka tas ilgs 16 stundas.

Pašlaik kurss tiek saskaņots Latvijas Universitātē (LU), bet vēlāk to būs jārecenzē ārējiem recenzentiem. Plānots, ka kurss apguvei būs gatavs līdz 2025.gada janvārim, kad to varēs apgūt aktīvākie skolotāji, kuri velēsies apgūt to pirms tas kļuvis par obligātu.

IZM uzsver, ka kursa apguve ir nepieciešama visiem skolotājiem, jo nekad nav zināms, kuru konkrēti skolotāju bērns izvēlēsies par uzticības personu. Tāpēc ir svarīgi, lai ikviens skolotājs apgūst pamazināšanas par vairākiem jautājumiem un ir spējīgs komunicēt ar jaunieti.

LU profesore Ieva Stokenberga komisijas sēdē norādīja, ka kopumā pedagogi varētu apgūt astoņas tēmas. Apmācības iekļautu sevī tēmas par attiecībām, vērtībām, izpratni par dzimumu, vardarbību un drošību, kā arī prasmēm veselībai un labklājībai, cilvēka ķermeni un attīstību, seksualitāti un seksuālo uzvedību un seksuālo un reproduktīvo veselību.

Deputāti komisijas sēdē uzsvēra, ka seksuālās audzināšanas materiāli un apmācība ir nepieciešama arī tāpēc, ka 2021.gadā piedzimuši 443 bērni meitenēm no desmit līdz 19 gadu vecumam.

No tām četras jaunās mātes bija vecuma grupā no desmit līdz 14 gadiem.

Pasaules Veselības organizācija nesenajā ziņojumā norādīja, ka zināšanas par seksuālo veselību Eiropas Savienības valstīs samazinās. Tāpat samazinās arī kontracepcijas lietošana jauniešu vidū.