"Troksnim nav robežu! Turpinājums sekos…" Ukraiņi uzbrūk Krievijas kara kuģim Baltijas jūrā







Ukrainai izdevies sekmīgs uzbrukums Krievijas karakuģim Baltijas jūrā, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Par šo uzbrukumu ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvalde (GUR).

Kaļiņingradas apgabalā no ierindas izvests Krievijas Baltijas kara flotes mazais raķešu kuģis “Serpuhov”. Kuģī izraisīta degšana, bojāta sakaru un automatizācijas sistēma.

Slaidiņš demonstrē GUR publicēto video, kurā redzams, kā kuģis uzliesmo.

“Kuģis ir diezgan pamatīgi bojāts no iekšpuses,” viņš atzīst, pieļaujot, ka to, iespējams, izdarījis kāds no kuģa apkalpes, kuru ukraiņiem izdevies savervēt, labi samaksājot.

Slaidiņš norāda, ka viņam sākumā nav bijis īsti skaidrs, kāpēc uzbrukts Krievijas kuģim Baltijas jūra, taču vēlāk parādījusies informācija, ka šo kuģi Krievija pa sauszemes ceļu it kā esot plānojusi pārcelt uz Melno jūru, ņemot vērā milzīgos flotes zaudējumus.