Parasti remonts sākas ar troksni, bet šoreiz… Celtnieks pirms darbu uzsākšanas izdara negaidītu soli un patīkami pārsteidz mājas iedzīvotāju 0

19:12, 22. aprīlis 2026
Mēs visi zinām to sajūtu, ka no rīta saldi guļot, īpaši, ja vēl tā ir vienīgā brīvdiena, vienmēr uzrodas kāds kaimiņš, kurš nolēmis uzsākt remontu. Vissliktākais, ka lēmums nereti tiek pieņemts agri no rīta, kad citi vēl guļ. Šādu situāciju netrūkst, taču kāda sieviete soctīklos padalījusies ar sirdi sildošu stāstu.

Domā, ko runā! 12 frāzes, kas momentā aizkaitina katru zodiaka zīmi
Sociālo mediju platformā “X” lietotāja ar segvārdu @goldiijs raksta: “Sīkumi, kas padara pasauli par foršāku vietu. Notiek renovācijas darbi.

Zvans pie durvīm: “Labrīt, saimniec, cikos jūs ceļaties un cikos jums bērniņš guļ diendusu, un kurā mājas pusē? Mēs tad darīsim citus darbus, tālāk no jums, kamēr jūs guļat”.”
Jānis spriež, cik punus šim celtniekam vajadzēja uzsist, lai kaut ko tādu iemācītos. “Ticiet man, labprātīgi viņiem nekas tāds prātā neienāktu,” viņš piebilst.

Piemēram, Inese komentāru sadaļā raksta, ka vienmēr visus remontdarbus saskaņo ar apakšējo kaimiņu.

Skaidrīte spriež, kāpēc visi cilvēki nevarētu būt tik empātiski.

Savukārt no Lanas mums visiem ir ko mācīties: “Es aiznesu visiem kaimiņiem “Rafaello”, kad biju plānojusi sākt remontu.”

LA.LV Aptauja

Vai jūs pirms remonta saskaņojat darbus ar kaimiņiem?

  • Jā, vienmēr
  • Dažreiz, ja zinu, ka būs skaļi
  • Nē, neuzskatu to par nepieciešamu
  • Nevienu kaimiņu neesmu saticis
