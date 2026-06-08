“Idiotisma paraugstunda.” Rīdzinieki sašutuši par jaunās gājēju pārejas risinājumu 0
Ne vienmēr jauni infrastruktūras risinājumi iedzīvotājos rada sajūsmu. Sociālajos tīklos plašas diskusijas izraisījusi pie Ziepniekkalna ielas pārbūvētā regulējamā gājēju pāreja, kuras tuvumā uzstādītās lielās sadales kastes, kas pēc daudzu domām, būtiski ierobežo redzamību un rada bažas par satiksmes drošību.
Sociālo mediju platformā “X” Artis publicējis fotogrāfiju un paudis sašutumu par risinājumu, kas tapis saistībā ar jaunā veloceļa izbūvi.
Viņš uzskata, ka pašreizējais izvietojums rada riskus gan autovadītājiem, gan gājējiem.
“Ne šoferis redz, kurš tur apstājies, ne gājējs redz automašīnu. A ja elektrība atslēdzas, tad gājējs iznirs šofera priekšā no nekurienes. Vai tiešām bija tik grūti tās kastes novietot aiz gājēju pārejas?” viņš piebilst.
Tikmēr ne visi piekrīt šādām bažām. Aleksejs komentāros norāda, ka problēmu nesaskata, jo gājēju pāreja ir regulējama.
Ar līdzīgiem novērojumiem dalās arī citi iedzīvotāji, norādot, ka drošības problēmas infrastruktūrā sastopamas ne tikai galvaspilsētā. “Tas vēl tālu līdz Siguldas līmenim, kur vienu ziemu bija izdomājuši sastumt sniega kaudzes tieši pirms gājēju pārejas vairāk nekā divu metru augstumā. Bet šis ir no tās pašas sērijas – projektētājs sēž birojā un dzīvē uz objektu nemaz nav bijis,” raksta kāds komentētājs.
Savukārt Anita uzskata, ka sabiedrībai būtu jāzina, kurš atbildīgs par konkrētā risinājuma izstrādi. “Gribētos redzēt projektētāja vārdu,” viņa raksta.
Idiotisma PARAUGSTUNDA… Drīz tiks nodots jaunais veloceļš uz Ķekavu. Uz Ziepniekkalna ielas tika pārnesta regulējama, moderna gājēju pāreja. BET man jautājums, kurš profesionālis pirms viņas ieprojektēja šīs milzīgās sadales kastes un kurš to akcepteja??? 1/2 pic.twitter.com/N1POCR1brP
— Artis Siliņš (@ArtSilins) June 6, 2026
@RigasDome lugums salabot so stulbumu
— Arix8 (@Arix812) June 8, 2026
Šo projektē droši vien tie paši,kuri ieliek ceļa zīmes šofera acu augstumā,lai veicot kreiso pagriezienu nebūtu redzams gandrīz nekas. pic.twitter.com/E7ut6FiLMN
— VinnTa💙💛 (@VinntaNetaa) June 6, 2026
Studenti “zīmē”, galvenais arhitekts apstiprina neiedziļnoties
— vaivads (@vaivads) June 7, 2026
Lai noskaidrotu, kāpēc sadales kastes izvietotas tieši šajā vietā un vai šāds risinājums atbilst visām satiksmes drošības prasībām, LA.LV ir nosūtījis jautājumus Rīgas domei. Saņemot pašvaldības skaidrojumu, raksts tiks papildināts.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!