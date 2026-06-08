Foto: SHUTTERSTOCK

“Idiotisma paraugstunda.” Rīdzinieki sašutuši par jaunās gājēju pārejas risinājumu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
11:16, 8. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Ne vienmēr jauni infrastruktūras risinājumi iedzīvotājos rada sajūsmu. Sociālajos tīklos plašas diskusijas izraisījusi pie Ziepniekkalna ielas pārbūvētā regulējamā gājēju pāreja, kuras tuvumā uzstādītās lielās sadales kastes, kas pēc daudzu domām, būtiski ierobežo redzamību un rada bažas par satiksmes drošību.

“Es mīlu ķīniešus!” Platformas “Shein” un “Temu” atradušas veidu, kā apiet muitas nodokli, ko drīz nāksies maksāt 3
Kokteilis
Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi
Ja mājās bija šīs lietas, jūs uzskatīja par turīgiem: par ko PSRS laikā apskauda kaimiņi 58
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “X” Artis publicējis fotogrāfiju un paudis sašutumu par risinājumu, kas tapis saistībā ar jaunā veloceļa izbūvi.

“Idiotisma paraugstunda… Drīz tiks nodots jaunais veloceļš uz Ķekavu. Uz Ziepniekkalna ielas tika pārvietota regulējama, moderna gājēju pāreja. Bet man jautājums – kurš profesionālis pirms tās ieprojektēja šīs milzīgās sadales kastes un kurš to akceptēja?” raksta vīrietis.
CITI ŠOBRĪD LASA
Ārsti atgādina par regulārām pārbaudēm: RAKUS atklāj septiņus C hepatīta gadījumus
VIDEO. Francijas iznīcinātāji pirmo reizi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu
“Gribam tevi redzēt dzīvu…” Sešu bērnu mamma Ineta atklāj, kā alkohols un vardarbība gandrīz salauza viņas dzīvi

Viņš uzskata, ka pašreizējais izvietojums rada riskus gan autovadītājiem, gan gājējiem.

“Ne šoferis redz, kurš tur apstājies, ne gājējs redz automašīnu. A ja elektrība atslēdzas, tad gājējs iznirs šofera priekšā no nekurienes. Vai tiešām bija tik grūti tās kastes novietot aiz gājēju pārejas?” viņš piebilst.

Tikmēr ne visi piekrīt šādām bažām. Aleksejs komentāros norāda, ka problēmu nesaskata, jo gājēju pāreja ir regulējama.

Savukārt Kaspars uzmanību vērš uz citu problēmu pilsētvidē: “Vai tu neesi ievērojis arī laternas, kas visā Rīgā tiek iebūvētas kokos?”

Ar līdzīgiem novērojumiem dalās arī citi iedzīvotāji, norādot, ka drošības problēmas infrastruktūrā sastopamas ne tikai galvaspilsētā. “Tas vēl tālu līdz Siguldas līmenim, kur vienu ziemu bija izdomājuši sastumt sniega kaudzes tieši pirms gājēju pārejas vairāk nekā divu metru augstumā. Bet šis ir no tās pašas sērijas – projektētājs sēž birojā un dzīvē uz objektu nemaz nav bijis,” raksta kāds komentētājs.

Savukārt Anita uzskata, ka sabiedrībai būtu jāzina, kurš atbildīgs par konkrētā risinājuma izstrādi. “Gribētos redzēt projektētāja vārdu,” viņa raksta.

Lai noskaidrotu, kāpēc sadales kastes izvietotas tieši šajā vietā un vai šāds risinājums atbilst visām satiksmes drošības prasībām, LA.LV ir nosūtījis jautājumus Rīgas domei. Saņemot pašvaldības skaidrojumu, raksts tiks papildināts.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Stindzinošs skats! Automašīnas brauc, bet sieviete ar bērnu šķērso ielu pie sarkanās gaismas
Trīs it kā pavisam ikdienišķi, taču bīstami ieradumi pie stūres, kas var maksāt dzīvību
“Mēs pat dzelzceļa pārbrauktuvi neprotam šķērsot…” Sabiedrība spriež, kā uzlabot skolēnu drošību pie skolām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.