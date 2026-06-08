Foto: Līga Gredzena/LETA

Ārsti atgādina par regulārām pārbaudēm: RAKUS atklāj septiņus C hepatīta gadījumus 0

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LETA
10:50, 8. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Noslēdzoties HIV un C hepatīta bezmaksas testēšanas nedēļai Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS), septiņiem cilvēkiem konstatētas C hepatīta antivielas, savukārt neviens jauns HIV infekcijas gadījums nav atklāts. Kopumā piecu dienu laikā veikts 231 tests, un mediķi atgādina, ka abas infekcijas ilgstoši var noritēt bez jebkādiem simptomiem, tādēļ regulāra pārbaude ir būtiska savlaicīgai diagnostikai.

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Kā aģentūru LETA informēja slimnīcas pārstāve Ilga Namniece, bezmaksas testēšanas nedēļas iniciatīvā no 25. līdz 29. maijam RAKUS veikts 231 tests – 116 C hepatīta un 115 HIV testi.

C hepatīta jeb anti-HCV tests bijis pozitīvs septiņiem cilvēkiem, kurus Austrumu slimnīcas laboratorijas speciālisti informēja par turpmākajiem soļiem un aicināja pierakstīties uz ambulatoru konsultāciju pie hepatologa vai infektologa, lai padziļināti izvērtētu izmeklējumu rezultātus, pārrunātu iespējamos inficēšanās apstākļus un vienotos par ārstēšanas uzsākšanu.

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Saskaņā ar Austrumu slimnīcas laboratorijas speciālistu apkopoto informāciju pieciem no septiņiem pacientiem C hepatīta diagnoze jau bija noteikta iepriekš.

Vienam pacientam pozitīvs rezultāts konstatēts pirmoreiz Austrumu slimnīcas laboratorijā, savukārt vienam pacientam antivielas bija konstatētas jau iepriekš, taču līdz šim viņš nebija vērsies pie infektologa.

HIV un C hepatīts ilgstoši var noritēt bez jebkādiem simptomiem, tāpēc regulāra testēšanās ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem šo infekciju savlaicīgai atklāšanai, uzsver slimnīcā.

RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste, profesore Baiba Rozentāle uzsver, ka ikvienam cilvēkam sava sirdsmiera labad būtu ieteicams veikt HIV un C hepatīta testu reizi gadā, īpaši, ja dzīves laikā ir bijušas situācijas, kas varētu būt saistītas ar inficēšanās risku.

Jo agrīnāk infekcija tiek diagnosticēta, jo ātrāk iespējams uzsākt ārstēšanu un novērst nopietnu veselības komplikāciju attīstību. Gan HIV, gan C hepatīta pacientiem Latvijā ir pieejama valsts apmaksāta un efektīva ārstēšana.

Tomēr, kā uzsver Rozentāle, būtiska ir arī paša pacienta līdzestība – regulāra ārsta rekomendāciju ievērošana, nozīmētās terapijas lietošana un iesaiste ārstēšanās procesā.

Mūsdienās HIV infekciju iespējams veiksmīgi kontrolēt, savukārt C hepatītu lielākajā daļā gadījumu iespējams pilnībā izārstēt. Tāpēc katru gadu Eiropas testēšanas nedēļā Austrumu slimnīca aicina iedzīvotājus konfidenciāli veikt bezmaksas testus un izmantot iespēju savlaicīgi parūpēties par savu veselību.

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās – 2022. gadā tika reģistrēti 229 jaunatklāti HIV gadījumi, bet 2024. gadā – 180 gadījumi. Vienlaikus C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars – no 3,7% 2022. gadā līdz 5% 2024. gadā.

Gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā.

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