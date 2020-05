Foto: Paula Čurkste/LETA

SIA “Gulbenes autobuss” un SIA “Balvu autobuss”, kā arī SIA “VTU Valmiera” pārsūdzējušas rezultātus konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) informācija.

IUB par šo iepirkumu trešdien, 27.maijā, iesniegtas divas sūdzības. Vienu iesniedzis “Gulbenes autobuss” un “Balvu autobuss”, bet otru – “VTU Valmiera”. Sūdzību izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

Kā ziņots, ka pagājušā nedēļā konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs no kopumā 16, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.

Tostarp lotē “Bauska” uzvarējusi AS “Nordeka”, lotē “Daugavpils, Krāslava” -· SIA “Daugavpils autobusu parks”, lotē “Gulbene, Alūksne, Balvi” – apvienība AS “Nordeka” un SIA “Sabiedriskais autobuss”, lotē “Jelgava, Dobele” – AS “Liepājas autobusu parks”, lotē “Kuldīga, Saldus” – SIA “Sabiedriskais autobuss”, lotē “Liepāja” – AS “Liepājas autobusu parks”, lotē “Madona” – SIA “Tukuma auto”, lotē “Pierīga” – apvienība AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss” un AS “Nordeka”, lotē “Rēzekne, Ludza” – AS “Rēzeknes autobusu parks”, lotē “Talsi, Tukums” – AS “Talsu autotransports” lotē “Talsi, Tukums”, lotē “Valmiera, Valka, Smiltene” – apvienība SIA “Sabiedriskais autobuss” un UAB “Vlasava” bet lotē “Ventspils” – AS “Talsu autotransports”.

Tuvākajā laikā Autotransporta direkcija iepazīstinās valdību ar informatīvo starpziņojumu par konkursa rezultātiem un ietekmi uz valsts budžetu 10 gadu griezumā.

Ņemot vērā, ka četrās daļās – “Cēsis”, “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni”, “Limbaži, Sigulda” un “Ogre, Aizkraukle” – visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, tuvākajā laikā tiks sludināts jauns konkurss. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību šajās maršrutu tīkla daļās, tiks pagarināts līgums ar esošajiem pārvadātajiem vai tiks izvēlēts pārvadātājs uz laiku, kamēr stāsies spēkā jaunais līgums, kas tiks noslēgts ar pretendentu, kas uzvarēs šajā konkursā.