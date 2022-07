Publicitātes foto

Pārtikas produktu cenu kāpums samazinās Ieteikt







Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un pagājušā gada šo laika periodu vērojams, ka pārtikas produktu cenu kāpums samazinās, liecina Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) apkopotie dati.

Vienlaikus asociācijā secināts, ka cenas turpina augt visiem piena produktiem, dzeramajam ūdenim, kā arī dārzeņu konserviem. Savukārt sulām cena ir palielinājusies atšķirībā pret iepriekšējo ceturksni, bet ir zemāka nekā pirms gada.

No labības izstrādājumiem cenas turpina augt auzu pārslām, cukuram, makaroniem, miltiem un rīsiem. Vienlaikus LTA atzīmē, ka ir nostabilizējusies sāls cena, kas ir kritusies pret iepriekšējo laika periodu, bet ir augstāka nekā pirms gada. Līdzīgi ir ar mannu – ja viens kilograms mannas putraimu šā gada pirmajā ceturksnī veikalā bija nopērkami par 1,97 eiro, tad šobrīd to cena ir 1,77 eiro. Savukārt viens kilograms sāls šā gada pirmajā ceturksnī maksāja 1,11 eiro, bet šomēnes to var iegādāties jau par 0,94 eiro.

Piena produktu grupā ir samazinājusies biezpiena cena gan pret iepriekšējo laika periodu, gan pret aizvadīto gadu. Cena biezpienam šobrīd ir tāda pati kā pirms diviem gadiem. Piemēram, paciņu pilnpiena 9% biezpiena šobrīd veikalos var iegādāties par 1,29 eiro.

Cena ir samazinājusies olām – ja šā gada martā M izmēra olu cena veikalos bija 2,54 eiro, tad jau jūnijā cena kritusies līdz 1,76 eiro, bet tāpat tā ir augstāka nekā pirms gada.

Gaļas produktiem cenas ir relatīvi stabilas gada griezumā, norāda LTA. Atsevišķām gaļas produktu grupām cenas ir daļēji pieaugušas, gan daļēji kritušās atšķirībā pret pagājušo mēnesi, tomēr kopumā cenas tendence gaļas produktiem ir pieaugoša. Piemēram, viens kilograms vistas broilera šā gada pirmajā ceturksnī veikalos bija pieejams par 3,97 eiro, tad šobrīd tas jau maksā 4,25 eiro.

Augļu un dārzeņu cenas šobrīd krītas, bet ir augstākas kā pirms gada. Pie šiem produktiem pieskaitāmi eksotiskie banāni, apelsīni un citi augļi. Ābolu cena svārstās un šobrīd tā ir zemāka nekā pirms diviem gadiem, savukārt, dārzeņiem cenas aug. Ja pirms kāda laika dārzeņiem cenas kritās, tagad tās sākušas pieaugt visās dārzeņu grupās, izņemot gurķus. Cenas pieaug salīdzinājumā gan pret iepriekšējo ceturksni, gan pret iepriekšējo gadu.

Eļļai cenas turpina augt salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un pagājušo gadu. Ja viens litrs rapšu eļļas šā gada pirmajā ceturksnī maksāja 3,56 eiro, šobrīd tas nopērkams par 3,98 eiro.

Savukārt kafijas cena ir pārsniegusi pagājušā gada līmeni, bet tējai cena ir zemāka nekā pagājušā gada šajā pašā laika periodā, kā arī tā ir kļuvusi lētāka nekā pirms diviem gadiem.

Latvijas Tirgotāju asociācijā norādīja, ka tā regulāri veic patēriņa preču cenu salīdzinājumu veikalos kopš 90.gadu vidus. Aprēķinot vidējās cenas mazumtirdzniecībā tiek ņemts vērā nozīmīgāko tirdzniecības uzņēmumu veikalos norādītais cenu zīmēs, nerēķinot ražotāju noteiktās akciju cenas, kas ir spēkā konkrētajā cenu novērošanas laikā.

Latvijas Tirgotāju asociācija dibināta 1912.gadā un pašlaik tajā brīvprātīgi apvienojušies vairāk nekā 600 uzņēmēju, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu.