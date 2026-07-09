“Patīkami, ka Guntars Račs taisījās tā atbildēt!” Lauris Reiniks publicē saraksti, kurā viņš tiek apspriests 0
Mūziķis Lauris Reiniks sociālajos tīklos ar humoru, bet vienlaikus arī visai nopietni vērsis uzmanību uz problēmu, ar ko, šķiet, saskaras arvien vairāk sabiedrībā zināmu cilvēku – viltus profiliem, kas uzdodas ne tikai par pašiem māksliniekiem, bet arī viņu menedžeriem vai sadarbības partneriem.
Reiniks vietnē “Threads” publicējis ekrānuzņēmumu, kurā redzama sarakste ar profilu, kas uzdodas par viņa menedžeri Gati Kidalu. Viltus profils izveidojis grupas čatu un uzrunājis lietotāju ar tekstu: “Sveicieni no šejienes. Esmu Gatis Kidals, Lauris Reiniks menedžeris. Vai esi jauks Lauris Reiniks fans?”
Mūziķis šo situāciju komentējis ar sev raksturīgo ironiju: “Šodienas prieks. Nu jau ne tikai manā vārdā raksta feikie profili, bet arī mana menedžera Gata. Un vēl manas izdevniecības bosam.”
Reiniks arī norādījis, ka Guntars Račs uz šo viltus saraksti atbildējis ar humoru, par ko mūziķis viņam pateicies: “Patīkami, ka Guntars taisījās tā atbildēt. Paldies, Guntar, tas ir jauki to zināt.”
Komentāros cilvēki dalījušies gan ar līdzīgām pieredzēm, gan jokiem par šo situāciju. Kāda lietotāja raksta, ka vairs pat nespējot saskaitīt, cik daudz viltus profilu viņai ir piesekojuši un interesējušies, kā viņa jūtas. Viņa atminas, ka vienreiz “Lauris” it kā bijis pazaudējis maku un vajadzējis aizdot naudu, bet citā reizē palūdzis nopirkt biļetes uz koncertu.
Cits komentētājs ironizē, ka “īstais menedžeris netiek ar darbu galā, tādēļ indieši un nigērieši drusku palīdz”. Vēl kāds piebilst, ka “jebkurš gribētu dabūt jebkādu ziņu no Laura Reinika”.
Diskusijā netrūkst arī joku par viltus profilu neveiklajām kļūdām. Kāds lietotājs publicējis ekrānuzņēmumu ar profilu “lariusreiniks” un komentējis: “Kad grib būt Lauris, bet sanāk tikai larius.” Savukārt vēl kāds joko, ka “kā pie jums Kalifornijā saka – very funny!”
Vienlaikus komentāros redzams, ka šāda problēma nav tikai Reinika gadījums. Cilvēki raksta, ka viltus profili ikdienā mēģina uzdoties arī par citiem pazīstamiem cilvēkiem. Kāda lietotāja atklāj, ka viņai piesējies viltus Dona profils – sākumā pat apstiprinājusi draudzību, bet vēlāk “Dons” sācis viņai rakstīt un interesēties par dzīvi, līdz situācija kļuvusi aizdomīga.
Daļa komentētāju norāda, ka Reinika vārds krāpnieku vidū acīmredzot ir īpaši populārs. “Tev ir tik daudz viltus profilu, ka pilnīgi šausmas. Katru dienu kāds seko,” raksta kāda lietotāja.
Lai arī pats mūziķis par situāciju pajokojis, šādi gadījumi ir labs atgādinājums sociālo tīklu lietotājiem būt uzmanīgiem. Viltus profili bieži izmanto sabiedrībā zināmu cilvēku vārdus, lai iegūtu uzticēšanos, uzsāktu saraksti, lūgtu naudu, biļešu iegādi vai citus pakalpojumus.
Tāpēc, saņemot ziņu no it kā pazīstama mākslinieka, viņa menedžera vai pārstāvja, vispirms vērts pārbaudīt profila nosaukumu, sekotāju skaitu, verifikācijas atzīmi, iepriekšējās publikācijas un to, vai komunikācija vispār šķiet ticama.
Reinika gadījums šoreiz izvērties par amizantu soctīklu epizodi, taču aiz tās slēpjas pavisam reāla problēma – krāpnieki arvien biežāk izmanto slavenību vārdus, lai sasniegtu cilvēkus, kuri labticīgi notic, ka ar viņiem tiešām sazinās iemīļots mākslinieks vai viņa komanda.