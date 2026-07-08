90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties 0
Mūsdienās daudzas 90. gadu ikdienas dzīves “patiesības” izklausās gandrīz neticamas. Bērni stundām ilgi pazuda pagalmā, mājās nekas netika izmests, ciemos varēja ierasties bez brīdinājuma, bet darbā galvenais bija nevis labsajūta, bet spēja “turēties”. Toreiz tas nebija īpašs dzīvesstils vai apzināta izvēle. Tā vienkārši dzīvoja.
Daļa šo principu šodien šķiet skarbi, daļa pat ļoti praktiski, bet daļa liek pasmaidīt: kā mēs vispār to visu uztvērām kā normu?