“Šo nevar neizstāstīt!” Sieviete pasūta auskarus no “Temu” un netic savām acīm 0
Interneta pirkumi mēdz pārsteigt. Reizēm ne tajā labākajā nozīmē, bet reizēm – tik ļoti, ka par tiem gribas pastāstīt visiem. Tieši tā noticis ar kādu sociālo tīklu lietotāju, kura kā kafijas cienītāja pasūtījusi auskarus kafijas pupiņu formā no “Temu”, bet, saņemot sūtījumu, pamanījusi ko pavisam negaidītu.
“Šo nedrīkst nestāstīt! Tā kā esmu kafijas fans, pasūtīju no “Temu” kafijas pupiņas auskarus. Gaidīju mēnesi. Bļ… godīgi, man šķita, esmu redzējusi visu. Smuki, ne? Tik perfekti atgādina īstas pupiņas,” raksta sieviete.
Taču lielākais pārsteigums sekojis brīdī, kad viņa auskarus apskatījusi tuvāk. Izrādījies, ka tie ne tikai atgādina kafijas pupiņas – pie auskaru nagliņām tiešām esot pielīmētas divas īstas kafijas pupiņas.
“Ziniet kāpēc? Tāpēc, ka tās ir divas īstas kafijas pupiņas no “Temu”, kas pielīmētas pie auskaru nagliņām. Viss, es būšu bagāta, eju pēc kafijas… bizness gatavs. Es paceļu cepuri ķīniešu idejas autora priekšā,” ironizē ieraksta autore.
Komentāros cilvēki ātri vien uztvēruši joku un diskusija aizgājusi pilnā sparā. Kāds smejoties norāda: “Re, ne viss “Temu” ir riebīga plastmasa un sintētika!” Cits piebilst, ka šādiem auskariem ir arī ļoti praktiska priekšrocība – ja viens no tiem pazūd, aizvietotāju varēs atrast pavisam viegli.
Vēl kāds komentētājs joko, ka vismaz autore neesot pasūtījusi kruasāna lampu, kas beigās izrādītos īsts kruasāns, pārklāts ar epoksīda sveķiem. “Par auskariem ar ananasiem bail pat iedomāties,” turpina cits komentētājs.
Daži komentētāji situāciju novērtē kā gandrīz ģeniālu. “Auskari, kas smaržo!” raksta kāds. Cits piebilst: “Izbeigsies kafija, zināsi, kur dabūt ekstra.” Vēl kāds iesaka, ka tagad autorei vajadzētu pieskaņot arī kafijas pupiņu kaklarotu.
Komentāros parādās arī cilvēki, kuri norāda, ka šāda ideja nemaz nav tik neparasta. Kāda sieviete raksta, ka viņai pašai ir īstas kafijas pupiņas, kas elektrībā apaudzētas ar vara slāni, tādējādi padarot tās izturīgas. Viņa piebilst, ka šādi iespējams saglabāt arī lapas un ziedus, turklāt līdzīgu efektu varot panākt arī ar sudrabu.
Ne visi gan uzreiz ticējuši, ka auskaros tiešām izmantotas īstas pupiņas. “Neticu, ka īstas pupiņas,” raksta kāda komentētāja. Ieraksta autore atbild, ka varot iedot saiti, lai katrs pats pārliecinās.
Diskusijā kāds pamanījis arī produkta cenu un aprakstu. Komentārā norādīts, ka auskari maksājuši 0,85 eiro. Apraksts gan izklausās īpaši krāšņi – “pāris mazu, vienkāršu, izsmalcinātu un unikāli dabisku kafijas pupiņu dizaina auskaru ar augstas klases sajūtu”. Komentētāji par šo formulējumu smejas, īpaši par piebildi, ka izmēri ir nejauši.
Neiztiek arī bez salīdzinājumiem ar citiem neparastiem auskariem. Kāda komentētāja pievieno foto ar auskariem vīna pudeles un glāzes formā, bet citi reaģē ar sajūsmu: “Tik labs!” Vēl kāds secina īsi un kodolīgi: “Dabīgs produkts.”
Kopumā diskusija izvērtusies ļoti jautra. Daļa komentētāju smejas par “Temu” radošo pieeju, daļa apbrīno idejas vienkāršību, bet vēl citi atzīst, ka šādi komentāri uzlabojuši dienas sākumu.
Lai kā arī būtu, kafijas pupiņu auskari savu uzdevumu noteikti ir izpildījuši – tie pamanīti, apspriesti un, visticamāk, tagad kādam vēl radījuši vēlmi pārbaudīt, ko vēl interneta veikalu pasaule spēj piedāvāt.