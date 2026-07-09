"Tautumeitas" - Rītausmas koncertrituāls

FOTO. Vēlam pilnas koncertzāles – grupa “Tautumeitas” izziņo savu pirmo Eiropas solo koncerttūri 0

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LA.LV
8:37, 9. jūlijs 2026
Kokteilis Baudi

Grupa “Tautumeitas” izziņo savu pirmo Eiropas solo koncerttūri, iezīmējot jaunu posmu grupas starptautiskajā attīstībā. Jau šajā nedēļas nogalē grupa uzstāsies vienā no prestižākajiem mūzikas festivāliem Eiropā, Pohoda festivālā Slovākijā, bet septembrī sniegs koncertus Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē. Tā būs pirmā reize, kad “Tautumeitas” dosies Eiropas solo koncerttūrē kā galvenās mākslinieces, iezīmējot jaunu posmu grupas starptautiskajā ceļā.

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Šī vasara “Tautumeitām” aizrit īpaši notikumiem bagātā zīmē, pirms dažām nedēļām grupa izdeva albumu “Līgojami”, kas veltīts vasaras saulgriežu tradīcijām, bet saulgriežu naktī jau trešo gadu pēc kārtas aizvadīja “Rītausmas koncertrituālu”.

Šogad tas norisinājās Sveikuļu kalnā Tukuma pusē, pulcējot vairākus tūkstošus cilvēku kopīgā saules sagaidīšanas rituālā. Pasākums kļuvis par vienu no spilgtākajām vasaras saulgriežu tradīcijām Latvijā, kur mūzika, daba un senās latviešu tradīcijas saplūst vienotā pieredzē.

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“Pēdējais gads mums atgādinājis, ka mūzikai patiešām nav valodas robežu. Ir aizkustinoši redzēt, cik daudz cilvēku dažādās pasaules malās dzied līdzi mūsu dziesmām latviešu valodā un vēlas iepazīt Latviju caur mūsu mūziku. Šo koncerttūri veidojām ļoti apzināti, izvēloties vietas, kur jau šobrīd jūtam lielu interesi par mūsu mūziku un redzam iespēju veidot ilgtermiņa saikni ar klausītājiem. Ceram, ka šī būs tikai pirmā no daudzām Eiropas koncerttūrēm,” stāsta grupa.

Lai gan šī būs grupas pirmā Eiropas solo koncerttūre, “Tautumeitas” jau vairākus gadus aktīvi koncertē ārpus Latvijas. “Tautumeitas” uzstājušās tādos starptautiski atzītos festivālos kā Glastonberija, Eurosonic, Rudolštates festivāls un Festival du Bout du Monde, kā arī koncertējušas Japānā un Austrālijā.

Eiropas koncerttūre

14. septembris – Varšava, Polija – Oczki
15. septembris – Berlīne, Vācija – Hole44
16. septembris – Prāga, Čehija – Subzero
17. septembris – Vīne, Austrija – Flex

"Tautumeitas" - Rītausmas koncertrituāls
"Tautumeitas" uz "Eirovīzijas" tirkīzzilā paklāja
Grupas "Tautumeitas" dalībniece Laura Līcīte


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