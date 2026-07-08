Gandrīz katra mobilā tālruņa kamerā ir iebūvēts ērču meklētājs. Lūk, kā tas darbojas! 3
Teju ikviens pēc pastaigas vai pārgājiena dabā labi zina, ka nepieciešama rūpīga ērču pārbaude gan sev, gan mājdzīvniekiem. Īpaši vasaras sezonā, kad ērces ir visaktīvākās, tam vajadzētu kļūt par ikdienas rutīnu.
Kā zināms, ērces ir bīstamas, jo tās var pārnēsāt tādas slimības kā Laima borelioze un ērču encefalīts, tāpēc ir svarīgi tās pamanīt pēc iespējas ātrāk, pirms tās vēl nav piesūkušās.
Izrādās, ka palīdzēt atrast ērces uz ķermeņa var pavisam vienkārša funkcija, kas pieejama lielākajā daļā viedtālruņu. Runa ir par rīku – krāsu filtriem, kas palielina kontrastu un padara sīkus objektus vieglāk pamanāmus, skaidrots vietnē Chip.de.
iPhone lietotāji šo iespēju var atrast lietotnē “Lupe” jeb palielināmais stikls. Tajā iespējams aktivizēt krāsu filtrus, tostarp invertēto režīmu, kas būtiski palielina kontrastu starp tumšiem un gaišiem objektiem.
Šo pašu principu var izmantot arī Android viedtālruņos, ja ierīcē ir pieejama palielinājuma vai pieejamības funkcija, piemēram, “Magnifier” vai ekrāna palielinājums. Atsevišķos modeļos tā ir iebūvēta, citos tā jālejuplādē kā lietotne no Google Play veikala.
Aktivizējot šo funkciju un izmantojot augsta kontrasta vai invertēto attēlu, kļūst vieglāk pamanīt ērces, kas, ar acīm skatoties, bieži saplūst ar ādas vai apģērba krāsu.
Lai gan šis triks neaizstāj rūpīgu pārbaudi ar rokām un acīm, tālrunis var būt noderīgs papildu palīglīdzeklis, īpaši pēc pastaigām mežā vai garā zālē, kur risks saskarties ar ērcēm ir vislielākais.