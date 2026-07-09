FOTO. “Es padomātu, ka krokodils!” Pie kempinga “Miķeļbāka” Baltijas jūra sagādājusi patiesu pārsteigumu 0
“Viena maza zivtele… Baltijas jūra pie Miķeļbākas sagādāja neparastu pārsteigumu. Vai kāds zina, kas tā par zivi un kā tā nonāca krastā? Miķeļbāka, Latvija,” šāds ieraksts ar uzvedinošu jautājumu publicēts vietnē “Facebook”.
Pie Miķeļbākas jūras krastā izskalotā iespaidīgā izmēra zivs izraisījusi plašas diskusijas zem šīs publikācijas. Daudzi komentētāji ir pārliecināti, ka tā ir store, bet netrūkst arī jokotāju – daži joko, ka pirmajā brīdī šķitis, ka krastā guļ krokodils. “Store, bet es padomāju, ka krokodils,” raksta kāda komentētāja; citi piebilst, ka tik lielu zivi Latvijas piekrastē redz pirmoreiz, smejot, ka tā ir brētliņa, asaris vai pat delfīns.
Vairāki cilvēki norāda, ka tā varētu būt Atlantijas jeb Baltijas store – reta un aizsargājama suga, kas savulaik dzīvojusi arī Latvijas upju baseinos, taču vēlāk izzudusi. “Atlantijas store var sasniegt divu līdz trīs metru garumu un svērt pat 100 līdz 200 kilogramus. Tā ir ļoti reta un iekļauta Sarkanajā grāmatā,” raksta viena no komentētājām.
“Aizbraucot ekskursijā uz Tomes zivjaudzētavu, tur divmetrīgas peld,” kāds cits dalās komentāros ar savu pieredzi.
Citi atgādina, ka pēdējos gados Baltijas jūrā regulāri tiek īstenota stores populācijas atjaunošanas programma. Tās laikā jaunās stores tiek ielaistas jūrā, lai pēc vairākiem gadiem tās atgrieztos Latvijas upēs nārstot.
Komentāros tiek skaidrots, ka Baltijas jūrā vēsturiski dzīvojusi Atlantijas store, tomēr pagājušajā gadsimtā suga gandrīz pilnībā izzuda pārzvejas, upju aizsprostošanas un piesārņojuma dēļ. Tagad Latvija kopā ar citām Baltijas jūras valstīm piedalās starptautiskā programmā, kuras mērķis ir šo zivi atgriezt dabā.
Vairāki piekrastes iedzīvotāji norāda, ka stores pēdējos gados jau manītas arī citviet Latvijas piekrastē. “Pie Jūrkalnes pa retam tās ieķeras piekrastes tīklos,” raksta kāda komentētāja, bet cits piebilst, ka stores sastopamas arī Rīgas līcī un vairākās Baltijas jūras upēs tās atkal sākušas nārstot.
Netrūkst arī jautājumu par atrastās zivs likteni. Cilvēki interesējas, cik liela tā bijusi un vai zivs vēl bijusi dzīva brīdī, kad to atrada.
Tomēr, spriežot pēc komentāriem, lielākā daļa ir vienisprātis – pie Miķeļbākas, visticamāk, izskalota store, nevis kāda eksotiska jūras radība, kā sākotnēji dažiem šķitis. Vienlaikus galīgo apstiprinājumu par sugu varēs sniegt tikai speciālisti pēc zivs apskates.