“Vai man to tiešām vajag?” Sindija Bokāne stāsta, kāpēc nolēma palielināt krūtis 0
Pirms gaidāmās Sindijas Bokānes krūšu palielināšanas operācijas, ko influencerei uzdāvināja viņas līgavainis Niks Endziņš, sociālajos tīklos izskan asi pārmetumi Nika virzienā. Abi atklāti 1188.lv sarunu cikla “Un tā tas sākās” intervijā izskaidro, kāpēc pieņemts šāds lēmums. Sindija uzsver, ka tā ir viņas pašas apzināta izvēle, nevis partnera ietekme, atbildot uz izskanējušo kritiku.
Intervijā Sindija Bokāne stingri norādīja – veikt krūšu operāciju neviens viņai nespieda, taču atklāti sacīja, ka piedāvājums ir nācis no viņas līgavaiņa Nika Endziņa.
“Viņš sākumā noskaidroja manas domas. Es patiesībā nāku no mazpilsētas, dzīvoju tur līdz 16 gadiem. Dziļi sirdī esmu nedaudz konservatīva. Es pat uz lūpu palielināšanu skatījos ar domu – vai man to tiešām vajag? Man taču viss ir kārtībā. Bet pēc tam es kaut kā paķeru to ideju, man tā iepatikās, ” stāstīja Sindija Bokāne.
Viņa skaidroja, ka krūšu palielināšanas operācija palīdzēs viņai justies sievišķīgākai. Sindija uzsvēra, ka šādu izvēli izdara daudzas sievietes visā pasaulē un ka pārmaiņas novērtēs arī viņas partneris.
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