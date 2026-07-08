Foto: Ekrānuzņēmums/Instagram/Sindija Bokāne

“Vai man to tiešām vajag?” Sindija Bokāne stāsta, kāpēc nolēma palielināt krūtis 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
17:16, 8. jūlijs 2026
Kokteilis Apbrīno

Pirms gaidāmās Sindijas Bokānes krūšu palielināšanas operācijas, ko influencerei uzdāvināja viņas līgavainis Niks Endziņš, sociālajos tīklos izskan asi pārmetumi Nika virzienā. Abi atklāti 1188.lv sarunu cikla “Un tā tas sākās” intervijā izskaidro, kāpēc pieņemts šāds lēmums. Sindija uzsver, ka tā ir viņas pašas apzināta izvēle, nevis partnera ietekme, atbildot uz izskanējušo kritiku.

90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties
“Tā bija briesmīga sajūta!” Jaunā māmiņa sašutusi par piedzīvoto Rīgas Dzemdību namā 21
Mīklainos apstākļos pazudusi lidmašīna ar vairākiem cilvēkiem uz klāja – publiskoti pilota pēdējie vārdi
Lasīt citas ziņas

Intervijā Sindija Bokāne stingri norādīja – veikt krūšu operāciju neviens viņai nespieda, taču atklāti sacīja, ka piedāvājums ir nācis no viņas līgavaiņa Nika Endziņa.

“Viņš sākumā noskaidroja manas domas. Es patiesībā nāku no mazpilsētas, dzīvoju tur līdz 16 gadiem. Dziļi sirdī esmu nedaudz konservatīva. Es pat uz lūpu palielināšanu skatījos ar domu – vai man to tiešām vajag? Man taču viss ir kārtībā. Bet pēc tam es kaut kā paķeru to ideju, man tā iepatikās, ” stāstīja Sindija Bokāne.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Pateicības skūpsti glābējam: Internetu aizkustina zemestrīces drupās izdzīvojuša suņuka pirmā reakcija pēc izglābšanas
Putins mainījis savas domas? Tramps komentē Krievijas prezidenta nosacījumus kara izbeigšanai
“Kameras skatoties – it kā rotaļājas!” Atklātas jaunas detaļas par skolotāju, kuru rosina apsūdzēt par seksuālu vardarbību pret bērniem

Viņa skaidroja, ka krūšu palielināšanas operācija palīdzēs viņai justies sievišķīgākai. Sindija uzsvēra, ka šādu izvēli izdara daudzas sievietes visā pasaulē un ka pārmaiņas novērtēs arī viņas partneris.

VIDEO:

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Sindija ne tuvu nestāv klāt tai sievietei!” Niks Endziņš asi izsakās par bijušo draudzeni
Kokteilis
“Gribējies arī savu dzīvi rādīt ideālu, nevis tādu, kāda tā ir patiesībā!” Niks Endziņš ar līgavu pēc šova beidzot pasaka patiesību par filmēšanos
Kokteilis
“Es teicu jā!” Sindija Bokāne teikusi Nikam Endziņam vēl vienu “jā” vārdu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.